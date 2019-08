Da ' Mai col Pd' a ' Serve uno sforzo' Crisi | la base Cinque Stelle si divide

Nicola Zingaretti - "pieno mandato dal Pd per trattare col M5s". Vuole cancellare Di Maio o tornare al voto? : "mandato pieno al segretario Nicola Zingaretti per trattare con il Movimento 5 Stelle". Dalla Direzione Pd, senza alcuna discussione interna, si dà il via al tentativo di formare un governo con i grillini. Ma dalle parole di Zingaretti emerge come quello dei dem, più che un dialogo, somigli a un dik

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - primo contatto telefonico. Il premier Pd-M5s : tre nomi da brividi : Facile "mandare a casa" Matteo Salvini, il duro per Pd e M5s arriva ora. Approfittato della crisi aperta da Matteo Salvini con eccessiva leggerezza, i dem iniziano ufficialmente la trattativa con i grillni per il governo "dell'inciucio". Come riportato dalla Stampa, il segretario Nicola Zingaretti e

Di Maio : parola a Colle - fiducia in Conte : 16.20 "Salvini parla di noi per fare notizia. E' disperato.Spero si apra un dibattito nella Lega sul disastro che ha compiuto". Così il capo politico dei 5Stelle, Di Maio,all'assemblea dei parlamentari. "Non apriamo o chiudiamo a nessuno. Ci affidiamo al Presidente Mattarella".La crisi è stata aperta "in spiaggia, tra un mojito e l'altro",ma "è il Parlamento il luogo democratico del dibattito", aggiunge Di Maio,ribadendo "fiducia in Conte, ...

Giorgio Montanini : "A Dritto e rovescio sono stato clemente. Bignardi chiuse Nemico Pubblico - Coletta Mai più sentito" : “La tv è a pezzi, io no. Se la tv chiudesse, i direttori di rete sarebbero costretti a mandare i curriculum in giro, io continuerei a campare della mia arte”. Non usa mezzi termini Giorgio Montanini, sempre schietto e diretto come quando calca i palcoscenici di tutta Italia.Stand up comedian di successo, ha con la televisione un rapporto di odio e amore. Da Nemico Pubblico a Ballarò, passando per Nemo e Pregiudizio Universale, tutte le sue ...

Luigi Di Maio e Conte - tutto già pronto : "Si va alla crisi in Senato". Il trucco per fare l'inciucio col Pd : La crisi è una partita di nervi, depistaggi e furbizie. E il Movimento 5 Stelle, in 6 anni in Parlamento, pare già aver appreso i rudimenti dei vecchi volponi della Prima Repubblica. Secondo il Fatto quotidiano, Luigi Di Maio e i suoi (che oggi si sono incontrati nella casa di Beppe Grillo a Marina

M5S : "Con la Lega Mai dire Mai - Salvini via dal Viminale Governo col Pd? Buone possibilità". L'intervista-bomba : "Allo stato il leader della Lega si è dimostrato non affidabile. Sarebbe molto complicato, però in politica non esiste il mai. Certamente, però, non alle condizioni di prima". Con queste parole il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato... Segui su affaritaliani.it

Conte a Salvini : da te sleale collaborazione. La replica : io sempre leale. Di Maio : Salvini pentito - frittata è fatta : Lo scontro politico sulla Open Arms raggiunge il suo apice con una dura lettera che il premier Conte ha scritto a Salvini defininendo l'atteggiamento del ministro dell'Interno «un...

Di Maio a Salvini : “Per colpa sua rischiano di andare a casa migliaia di lavoratori” : Il leader del Movimento 5 Stelle: "Salvini ha aperto una crisi che ora rischia di far aumentare l’IVA a milioni di famiglie e che potrebbe mandare a casa migliaia di lavoratori: non riesco ad approvare il decreto per fermare chiusura di Whirlpool a Napoli e altre questioni pendenti".Continua a leggere

M5s - Davide Casaleggio ha fatto fuori Di Maio - Di Battista e Fico in un colpo : chi sarà il nuovo capo politico : Sono ore fatidiche per il Pd e il Movimento 5 Stelle impegnati nella costruzione di un'alleanza in grado di ottenere la guida del Paese. Ancora tutto volubile, nulla sembra essere definitivo, tranne una cosa: per Luigi Di Maio difficilmente nel governo "giallorosso" ci sarà spazio. Il leader grillin

Di Maio : pronti a voto ma decide Colle : 19.40 "Tagliamo 345 parlamentari e contestualmente dimezziamo anche gli stipendi di deputati e senatori. In ufficio di presidenza della Camera abbiamo ancora la maggioranza, non serve neanche convocare le Camere. Bastano un paio d'ore e buona volontà". Lo dice il vicepremier Di Maio "Per quanto riguarda il voto, il Movimento 5 Stelle è nato pronto, ma è il presidente della Repubblica il solo a indicare la strada delle elezioni".

Maltempo Lombardia - Confagricoltura : “Gravi danni ai campi di Mais. Il meteo non rispetta più gli andamenti stagionali” : Una nuova ondata di Maltempo, molto violenta, si è abbattuta sulla Lombardia nelle scorse ore. In tutte le province lombarde e in particolare nel Bresciano, nel Pavese e nel Cremonese – segnala Confagricoltura – il vento fortissimo ha provocato la caduta di numerosi alberi, lo scoperchiamento di stalle ed aziende agricole e soprattutto danni gravissimi ai campi di mais ormai al termine della maturazione. Un nubifragio si è abbattuto ...

Di Maio : per colpa di Salvini salteranno reddito di cittadinanza e quota 100 : È ormai guerra senza esclusione di colpi tra Di Maio e Salvini. Il leader M5S attacca l'ex alleato incolpandolo di aver tradito gli italiani, di essere il responsabile di un eventuale...

Stefano Bettarini : "Con Nicoletta sto benissimo - mi dà serenità. Un figlio? Mai dire Mai" : Si è sempre tutti molto sospetti sulla veridicità di un amore che nasce tra due persone con molti anni di differenza che li separano l'uno dall'altro, eppure ancora una volta Stefano Bettarini e Nicoletta, classe 1962 lui e 1994 lei, ci insegnano che l'amore vero perdura e supera ogni ostacolo, anche quello dell'età. Prosegue infatti a gonfie vele la loro relazione, e anche quest'estate i due piccioncini si sono lasciati ritrarre dagli occhi ...

Di Maio : 'Al voto - fiducia nel Colle Non ci sediamo al tavolo con Renzi' : "Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi, sento tante voci ma non ci pensiamo neanche. Il cronoprogramma è chiaro: votiamo il taglio del 345 parlamentari, sosteniamo il premier Conte in aula, poi bisogna andare al voto, anche se è il presidente della Repubblica che decide". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio... Segui su affaritaliani.it