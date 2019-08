Sky | L’Inter è ricca e lo United cambia i termini del prestito di Sanchez

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Doveva essere una transazione semplice quella percon loavendo già impostato tutto con la Roma che poi si è tirata indietro e invece c’è un nuovo intoppo per l’Inter. Secondo quanto riporta Sky infatti i Red Devils avrebberoto idel. Il Manchester avrebbe intuito la differenza tra la Roma e l’Inter e valutato che il club abbia maggiori disponibilità economiche e non sarebbe più disposto a pagare metà dell’ingaggio del calciatore. I Red Devils vorrebbero una partecipazione maggiore da parte dei nerazzurri al pagamento dell’ingaggio diche, dal canto suo, non è convinto di ridursi l’ingaggio per approdare in nerazzurro. L'articolo Sky: L’Inter èe lodeldiilNapolista.

