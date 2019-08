Mostra sui ghiacciai | dal 23 agosto ad Anterselva

Costanza Caracciolo non Mostra la figlia Stella sui social : La proteggerò da questo circo : Costanza Caracciolo spiega i motivi che hanno spinto lei e Bobo Vieri a non mostare il volto della figlia Stella sui social: la replica della ex Velina bionda ad un utente della rete. Il 18 agosto scorso la figlia di Costanza Caracciolo e Christian – Bobo – Vieri ha compiuto 9 mesi. La ex Velina di Striscia la notizia ha postato una tenera foto in compagnia della piccola ma, ancora una volta, ha preferito non mostrare il suo volto ...

Enzo Miccio Mostra sui social il compagno - ma un dettaglio non sfugge ai fan : Il più famoso wedding planner d'Italia, da sempre restio a mostrare la sua vita privata sui social, ha condiviso con i follower alcuni scatti con il compagno Laurent ma un dettaglio alla mano sinistra ha incuriosito i fan. Enzo Miccio non è solito mostrare sui social la sua vita personale. Fino a oggi, infatti, le foto insieme al suo compagno Laurent si contavano sulle dita di una mano. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è ...

Micol Olivieri sui social si Mostra con le sue piccole imperfezioni : Qualche giorno fa Micol Olivieri si è mostrata senza trucco e senza filtri su “Instagram” e ha parlato di come sia importante saper accettare il proprio corpo. La Olivieri è molto attiva sui social dove condivide attimi della sua vita ma anche routine di bellezza e buona alimentazione, ma ama anche mostrarsi per ciò che è: una ragazza semplice come tutte. In uno degli ultimi post sui social si mostra a bordo piscina con delle piccole ...

Laura Chiatti Mostra il figlio Pablo sui social. La reazione scioccata dei fan : Dall'unione felice tra l'attrice Laura Chiatti e il suo collega Marco Bocci sono state concepite due piccole creature, Enea, che ha quattro anni, e Pablo, nato due anni fa. Il secondogenito della coppia è di una bellezza formidabile, del resto con una mamma affascinante come la Chiatti non poteva essere altrimenti. L'avvenente attrice ha deciso orgogliosa di far partecipe il suo pubblico della grande gioia che le dona suo figlio, ...

Rosa Perrotta cambia idea e Mostra il figlio sui social : “Da oggi ci sono anch’io” : L'ex tronista di 'Uomini e Donne' aveva detto che non avrebbe pubblicato subito le foto del piccolo Domenico, ma adesso ecco...

Rosa Perrotta spiega perché non Mostra il figlio sui social : Lo scorso 25 luglio Rosa Perrotta è diventata mamma del piccolo Domenico, ma da allora lei e il compagno Pietro Tartaglione non ne hanno mai mostrato il volto sui social. Sommersa da richieste di spiegare il perché di questa scelta, la ex tronista di Uomini e donne decide in una serie di Instagram Story di parlare a cuore aperto attraverso un lungo sfogo: “Volevo un attimo parlare con voi dell’argomento social e del bambino ‘lo ...

Questo brevetto Mostra la volontà di LG di puntare sui fori nel display : Anche LG potrebbe avere intenzione di puntare sui fori nel display per integrare la fotocamera anteriore dei propri smartphone Android. Ecco un brevetto che mostra un dispositivo tutto schermo. L'articolo Questo brevetto mostra la volontà di LG di puntare sui fori nel display proviene da TuttoAndroid.

Rosa Perrotta spiega perché non Mostra il figlio sui social : Colpa di gente come voi : Rosa Perrotta sceglie di non mostrare il figlio sui social per il momento. Il motivo? I tanto temuti hater. Lo scorso 25 luglio 2019 una delle coppie nate a Uomini e donne ha dato alla luce il suo primogenito. Stiamo parlando di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. E in occasione di un'intervista rilasciata a Chi magazine, la Perrotta ha anticipato che il suo piccolo Domenico sarà un talento social, proprio come Leone, il figlio dei ...

La fine dell’accordo sui missili diMostra che i trattati servono ancora : E’ finita l’epoca del trattato sui missili tra Russia e Stati Uniti e quelle regole, così come Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev le avevano stabilite nel 1987, da ieri non sono più in vigore. “E’ obsoleto”, ha detto Donald Trump a febbraio, e i russi hanno concordato in silenzio, continuando a viola

Estate a Napoli - slitta la Mostra sui lupi : le opere rimaste bloccate in Germania : «Wolves coming», lupi in arrivo. Anzi, no. slitta l'inaugurazione della mostra più imponente organizzata in occasione di «Estate a Napoli», la kermesse...

Netflix ha eliminato dalla serie “Tredici” la scena in cui veniva Mostrato un suicidio : Netflix ha deciso di eliminare dalla serie tv 13 Reasons Why (intitolata in italiano Tredici) una scena che mostra il suicidio di un’adolescente. La scena, che si trova nella prima stagione della serie e mostra il personaggio di Hannah Baker tagliarsi le

L'indifferenza e i silenzi sui soldi della Lega diMostrano che l'Italia è un Paese malato : malato è il Paese dove le più clamorose e documentate rivelazioni sul potere sono accolte con infastidita indifferenza e tombali silenzi. Perché un terriccio brulicante e oscuro circonda il leader della Lega. Che rivendica sovranità assoluta e alza ogni giorno nuove frontiere La verità, oltre il buio (di Marco Damilano)" Quei 3 milioni russi per Matteo Salvini: ecco l'inchiesta che fa tremare la Lega"

Balotelli Mostra acqua marrone a Posillipo : «Concentratevi sui problemi veri» : Ancora un’esternazione social di Balotelli sulla scommessa di domenica, quella con Catello Buonocore per il tuffo in mare con lo scooter, a Mergellina. Dopo tutte le polemiche che si sono scatenate per la “balotellata”, SuperMario ha pubblicato un video sui social in cui risponde ai criticoni. Il video ritrae lo sversamento di acqua marrone a Posillipo, di ieri, scrivendo: “Concentratevi sui problemi veri o forse devo ...

The Witcher/ Netflix Mostra le prime immagini della serie tv basata sui videogiochi : The Witcher, Netflix ha mostrato nelle scorse ore le prima immagini e la locandina della serie tv basata sugli omonimi videogame