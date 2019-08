Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Da giovani pensiamo in bianco e nero, siamo conformisti e vittime delle lezioni ricevute. Finché non impariamo a darci le nostre”, cosìsi confessa in una lunga intervista a Vanity Fair.Il tempo che passa lo trovo interessante. Sento che dobbiamo scoprire qualcosa, ma non so bene cosa.L’attrice confessa di non sentire nostalgia per il passato e, alla vigilia del suo 55esimo compleanno, afferma di non avere paura del futuro e sul rapporto con religione e spiritualità confessa:Vengo da un padre ateo. Intrisa piuttosto di spiritualità. Mi piace l’idea di una forza vitale di cui facciamo parte, che ci appartiene e ci sovrasta. Una legge cosmica che in qualche modo regoli una giustizia universale. Parlare di Dio è troppo. Da umana non mi sento autorizzata a volare così alto.Ripercorrendo le tappe della ...

Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Monica Bellucci: 'La donna madre non è più desiderabile. Ci fanno diventare mamme e poi se ne vanno con le altre' https… - HuffPostItalia : Monica Bellucci: 'La donna madre non è più desiderabile. Ci fanno diventare mamme e poi se ne vanno con le altre' - loreleichild : RT @voguessangel: monica bellucci for ELLE france, 2004 -