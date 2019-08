Arrigo Sacchi | “Io allenatore senza essere stato calciatore | anche i fantini non sono

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Ho dato la mia vita al calcio, pur non avendo mai giocato a calcio: allenaremaiun? Non è un paradosso,il fantino non è maiun cavallo…”. Esordisce così, ex ct della Nazionale edel Milan stellare, al Meeting di Rimini.precisa: “Il vantaggio di non avere un passato è che si guarda solo al futuro e così si posportare idee nuove. Il calcio non parte dei piedi ma dalla mente. Ma in Italia, andare controcorrente è davvero dura, cercano sempre di affossarti”, afferma. Le squadre diattaccavano e il tecnico prosegue su questa linea: “La novità che ho portato nel calcio italiano è stata quella di far correre i miei calciatori in avanti anziché all’indietro. L’ultima volta che noi italiani abbiamo giocato in attacco, risale all’impero romano. ...

