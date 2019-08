Strudel di mele | la ricetta facile e veloce per l’estate

Fonte : vanityfair

(Di martedì 20 agosto 2019) Ladellodial bicchiere Ladellodial bicchiere Ladellodial bicchiere Ladellodial bicchiere Ladellodial bicchiere La dolcezza delle, la freschezza dello yogurt e la leggerezza delle mandorle per comporre, strato dopo strato, una versione estiva delloe non rinunciare nemmeno con il caldo a questo dolce che resta tra i comfort food più amati. Per sapere come si fa sfogliate la gallery sopra: trovate unasemplicissima da fare per una merenda sana e gustosa, o per concludere una cena in modo particolare. La propone Marlene, ed è variante senza cottura della classica versione fatta con pasta sfoglia e cotta in forno. Pare che laoriginale risalga addirittura ai tempi degli Assiri (VIII secolo a.C) e chem a portarla fino all’impero ...

stressato010 : @DiReddito colpa tua che non hai messo lo strudel (ovviamente di mele con cannella) - Sneedronningen3 : @znkee @yoshi979 Io vivrei di Strudel. Quello tradizionale: mele o prugne. - zitamatula : Il menù di oggi: tris di strudel salati. Come dessert : strudel di mele con gelato. Come ho viaggiato tanto in ques… -