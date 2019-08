Microsoft | l' X019 sarà il più grande show Inside Xbox dell' anno

Fonte : eurogamer

(Di martedì 20 agosto 2019) Aaron Greenberg ha rivelato i primi dettagliall'durante la Gamescom 2019. Si tratta di un evento di tre giorni a Londra dal 14 al 16 novembre, definito "una celebrazione di" e "il più".L'evento si svolgerà presso il Copper Box Arena; i biglietti coster£ 19 (con proventi devoluti in beneficenza) per coloro che vogliono partecipare dal vivo, ma sarete anche in grado di sintonizzarvi sull'eventoLive attraverso Mixer e guardarlo comodamente da casa.Tra le personalità presenti, ci sarPhil Spencer, Major Nelson, Matt Booty e Aaron Greenberg.Leggi altro...

