Le dimissioni di Conte sui principali siti del mondo

Governo - le dimissioni al vetriolo del premier Conte : "Salvini irresponsabile per interessi personali" : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel Governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale mercoledì alle 16

Crisi - l’annuncio del Quirinale : “Conte ha rassegnato le dimissioni”. Domani consultazioni : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a curare il disbrigo degli affari correnti. Lo rende noto il Quirinale. Le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio ...

