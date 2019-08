Conte si è dimesso al Quirinale. «Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni al via dalle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...

Giuseppe Conte si è dimesso : "Se c'è mancanza di coraggio mi assumo io la responsabilità" : Aggiornamento ore 21.00 - Giuseppe Conte si è dimesso. La conferma è arrivata da una nota diffusa dal Quirinale:Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il ...

Il Premier Giuseppe Conte si è ufficialmente dimesso : L'Esecutivo presieduto da Giuseppe Conte è finito. Al Senato, questo pomeriggio, dopo aver pronunciato parole al vetriolo contro il vicePremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lo stesso Conte ha annunciato la volontà di voler salire al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rassegnare le sue dimissioni. L'incontro tra i due al Colle è poi effettivamente avvenuto poco fa, ed è durato pochissimi minuti. Dopo 14 ...

Giuseppe Conte si è dimesso : Giuseppe Conte si è dimesso. È salito al Quirinale intorno alle 20.40, dopo una lunghissima discussione in Senato, nella quale aveva già annunciato che sarebbe salito al Colle per porre ufficialmente fine al governo Lega - M5s. Il colloquio con il Capo dello Stato è durato poco meno di 30 minuti.Moltissime le tirate d’orecchio al ministro dell’Interno nel corso delle comunicazioni davanti ai senatori. ...

