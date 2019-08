Aumento Iva | il tempo stringe | servono 23 miliardi e non si sa dove recuperarli

Giorgetti (Lega) : ‘Voto o governo elettorale che eviti l’Aumento dell’Iva’. Morra (M5s) : ‘Fidarsi di nuovo di Salvini sarebbe una follia’ : La voce circola nei corridoi da giorni. Il 20 agosto Giuseppe Conte è atteso per comunicazioni sulla crisi di governo al Senato. Dopo aver ascoltato cosa ha da dire, Matteo Salvini potrebbe tentare l’intentato: stringere un patto con Luigi Di Maio e ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del premier, in base a un’opzione venuta fuori nella serata di martedì, poche ore dopo la mossa del cavallo tentata dal segretario della ...

Rivalutazione Pensioni 2019 : esempi Aumento - ricorso Corte Costituzionale e Codacons - circolare INPS : La pensione è un sussidio sociale previsto dalla legge italiana per tutti coloro coloro che, raggiunta la quota minima riconosciuta, abbiano diritto a ritirarsi dall’attività lavorativa o professionale dopo anni e anni di servizio. Essendo uno strumento economico ricompreso nella Previdenza Sociale, la pensione anche nel 2019 ha subito aumenti e ricalcoli da parte degli enti preposti che hanno provocato vari ricorsi presso le sedi ...

Niente auto - né spesa né tv : sciopero dei consumatori contro l'Aumento Iva : "Aumentare l'Iva significa aumentare le tasse". Il monito arriva da Confcommercio e trova una spalla dall'associazione dei...

Quanto costa a una famiglia l’Aumento dell’Iva al 25%? : Carrello della spesa (Getty Images) Mentre tiene banco il dibattito sulla crisi di governo, da più parti si comincia a fare i conti con i possibili aumenti delle tasse già previsti dalle clausole di salvaguardia nell’attuale legge di bilancio e che potrebbero scattare a partire dal gennaio 2020. Tra questi, il più temuto è certamente l’aumento dell’Iva, la cui aliquota ordinaria passerebbe dal 22% attuale al 25,2% già nel 2020, mentre quella ...

Manovra - Salvini : “Già pronta - tasse al 15% e no Aumento Iva” : Roma, 11 ago. (Adnkronos) – – “La nostra Manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perdere tempo per salvare la poltrona”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini. “tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell’Iva ma riduzione delle tasse sulla casa”. Quanto ai tempi Salvini indica “ottobre è la ...

Confcommercio : più tasse con Aumento Iva : 16.56 "Qualsiasi ipotesi di aumento dell'Iva avrebbe un impatto economico fortemente recessivo ed un impatto fiscale regressivo. A pagare di più sarebbero i livelli di reddito più bassi. Aumentare l'Iva significa aumentare le tasse". E' l'allarme lanciato da Confcommercio. "Chiediamo a tutte le forze politiche un supplemento di responsabilità per evitare questo scenario. La crisi che si è aperta in una fase a crescita zero e con la prospettiva ...

Mago Salvini : annuncia una manovra delle meraviglie. Tasse al 15% e nessun Aumento dell'Iva : Mentre prosegue il suo tour delle spiagge italiane, Matteo Salvini interviene sulla prossima finanziaria. E annuncia una manovra delle meraviglie. Queste le misure che vorrebbe inserire nel provvedimento: Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell’Iva - che, invece, stando alla legge di Bilancio 2019 dovrebbe essere incrementata - ma riduzione delle Tasse ...

Matteo Renzi : “No a elezioni subito - nuovo governo per evitare Aumento Iva e tagliare parlamentari” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi a sorpresa: "Votare subito è una follia, serve un governo istituzionale che faccia la legge di bilancio per evitare l'aumento dell'IVA". E apre anche al taglio dei parlamentari: "A me non piace. Ma si voti in Aula in quarta lettura e si vada al referendum: siano gli italiani a decidere".Continua a leggere

Crisi di governo - Renzi al Corriere : “Folle votare subito - prima governo istituzionale per bloccare l’Aumento Iva e taglio parlamentari” : “Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l’Italia, non le correnti dei partiti. Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle”. Alla fine, dopo i retroscena, le ricostruzioni e le anticipazioni, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi toglie l’ultimo velo di segreto. La risposta alla Crisi di governo, dice in un’intervista al Corriere della Sera, è “un governo istituzionale che ...

Aumento Iva : stangata da 541 euro a famiglia : Ad aprile scorso il ministro dell’Economia Giovanni Tria spiegava che in assenza di alternative, senza trovare i 23,1 miliardi necessari, a gennaio 2020 sarebbe scattato l’Aumento dell’Iva. Ora la crisi di governo rende questo scenario altamente probabile, perché considerati i tempi tecnici che passeranno tra la parlamentarizzazione della crisi, nuove elezioni e formazione del nuovo governo, sarà difficile scongiurare l'attivazione delle ...