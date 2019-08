Luca Parmitano dallo spazio continua a omaggiare la Sicilia

Luca Parmitano lancia l'allarme dallo spazio per le Maldive : "Atolli come questo spariranno se non agiamo" : Blu intenso, azzurro fosforescente e bianco: con i suoi colori così vividi e luminescenti potrebbe sembrare un quadro e invece è uno degli atolli delle Maldive, che sono a rischio di sparire se non si agisce per invertire il riscaldamento globale. A lanciare l’appello con una bellissima foto scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) è Luca Parmitano.“Atolli come questo, nelle Maldive - scrive ...

L’astronauta italiano Luca Parmitano è il primo DJ dello spazio : ha fatto ballare tremila persone : L'astronauta italiano Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) è diventato il primo DJ spaziale. AstroLuca si è infatti collegato dalla Stazione Spaziale Internazionale - dove è impegnato nella missione Beyond - con un festival di musica elettronica in corso di svolgimento a Ibiza. Ha dato vita a uno show di 12 minuti durante il quale ha danzato, mixato brani e incitato a ballare una folla di 3mila giovani che seguivano ...

Luca Parmitano - dj dalla stazione spaziale per una discoteca di Ibiza : Sono due le lingue che nel mondo parlano tutti: “Una è la matematica, il linguaggio della scienza, e l’altra è la musica, che capiscono tutti e permette a tutti di comunicare”. Ed è anche per questo che Luca Parmitano a bordo della stazione spaziale per una notte si è trasformato in dj. Il colonnello dell’Areronautica, primo comandante italiano della Issi, si è cimentato ieri in una perfomance in collegamento diretto dallo ...

Luca Parmitano ci fa sognare con uno scatto della Puglia dallo spazio e un’intervista divertente : Luca Parmitano continua ad accompagnarci all'interno del suo viaggio scientifico ed emotivo dalla Stazione Spaziale Internazionale. Questa volta ci racconta della Puglia, di cui scatta una fotografia dallo spazio, e ci fa riflettere sul caldo che sta colpendo il nostro Paese. AstroLuca ci fa anche sorridere rispondendo ad una domanda di una bimba di 5 anni.Continua a leggere

Luca Parmitano fa il deejay dallo spazio [VIDEO] : ‘Live from space with Luca Parmitano‘. E’ l’insolito annuncio a presentare il video del primo deejay dallo spazio, l’eclettico astronauta siciliano che dalla stazione orbitante si è collegato con una nave da crociera, facendo ballare gli ospiti a bordo. “Stasera abbiamo fatto la storia” scrivono sul post con il filmato gli organizzatori del World Club Dome, dimostrando “che l’amore per la ...

Luca Parmitano fa il deejay dallo spazio /Video : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – ‘Live from space with Luca Parmitano’. E’ l’insolito annuncio a presentare il Video del primo deejay dallo spazio, l’eclettico astronauta siciliano che dalla stazione orbitante si è collegato con una nave da crociera, facendo ballare gli ospiti a bordo. “Stasera abbiamo fatto la storia” scrivono sul post con il filmato gli organizzatori del World Club Dome, ...

Luca Parmitano è il primo dj nello spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano si è esibito per gli appassionati di musica elettronica dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), diventando così il primo dj della storia nello spazio. Lo ha annunciato l'Agenzia spaziale europea (Esa). "Luca ... parlerà agli amanti della musica a Ibiza, come parte della tematica spaziale BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Qui farà il suo esordio come primo dj spaziale, condividendo le sue ...

Luca Parmitano - le sue foto dell’Italia dalla stazione spaziale internazionale : Le foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLo aveva fatto durante la sua ...

Spazio : omaggio di Luca Parmitano alla Puglia - immersa nell’azzurro del mare : “La Puglia, terra che mi ha adottato per sette indimenticabili anni, è completamente sgombra di nubi – come nei miei ricordi di giovane pilota“: Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto della Puglia, immersa nell’azzurro del mare e senza nuvole. Dopo la sua Sicilia e la Sardegna, AstroLuca, impegnato nella missione Beyond ha catturato un altro bellissimo panorama ...

Luca Parmitano - primo Dj nello Spazio : 23.00 Da astronauta a Deejay a 'mixare' musica elettronica. Domani diventerà il primo Dj spaziale della Storia: è Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova dal 23 luglio scorso, collegato con una nave da crociera ancorata a Ibiza (Spagna). Circa 3mila persone assisteranno al suo show. Scopo: mettere in collegamento il mondo della musica con quello della ricerca spaziale. Parmitano sarà collegato anche con lo ...

Spazio - domani Luca Parmitano diventa dj : sarà il primo della storia : L’astronauta Luca Parmitano sarà il primo dj spaziale: mixerà dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) in un dj-set destinato a far ballare le persone a bordo di una nave da crociera a Ibiza. “sarà una prima mondiale”, ha commentato l’astronauta francese Jean-François Clervoy, che assisterà alla serata di martedì sera, preparata da un organizzatore di festival musicali su navi da crociera. “Il nostro obiettivo è ...

Spazio : Luca Parmitano “cattura” l’alba sull’Oceano Pacifico [FOTO] : “Alba sopra un Pacifico completamente imbiancato di nubi“: l’ha catturata l’astronauta Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale durante una pausa della missione Beyond, dell’Agenzia Spaziale Europea. La foto, pubblicata su Twitter, è incorniciata da componenti della ISS compreso un pannello solare, e mostra il Pacifico tra vortici e nuvole bianche mentre è illuminato dall’aurora. L'articolo ...

La foto della Sicilia che dorme dell’astronauta Luca Parmitano è uno spettacolo : Luca Parmitano ci regala un’altra spettacolare cartolina della Sicilia dallo spazio. L’astronauta Siciliano ha pubblicato sulle sue pagine social la foto della Sicilia avvolta dalle luci della notte. Un altro tributo alla sua Isola. Parmitano è infatti originario di Paternò, in provincia di Catania, e quando gli è possibile, non si tira indietro a scattare foto alla Sicilia dall’alto della stazione spaziale internazionale in cui è impegnato ...