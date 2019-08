La grande illusione dei 5 stelle

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Sono finite le oltre tre ore di assemblea tra Luigi Di Maio e i gruppi parlamentari del Movimento 5quando in un corridoio della Camera si materializza Riccardo Fraccaro. Il premier martedì si dimetterà dopo le comunicazioni al Senato? “Conte non è così prevedibile come pensate, per questo mi piace”.La confusione è tanta sotto il cielo, nubi di incertezza lo solcano sottili e taglienti. Il capo politico 5convoca un’Assemblea congiunta, ma calcia il barattolo più in là: “Ci ha chiesto di rinviare la questione di cosa fare, del Pd e della Lega, a dopo che avrà parlato il presidente del Consiglio”, spiegano i presenti. Nessuno di loro sa cosa farà. Lo stesso Di Maio spiega di non saperlo. Qualcuno lo mette nel mirino, la fronda interna ondeggia: “È stato arrogante e ...

