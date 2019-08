Fabio Camilli è il figlio di Domenico Modugno per la Cassazione | “Un viaggio faticoso ed

Fabio Camilli è figlio di Domenico Modugno - : Carlo Lanna La cassazione si esprime a favore di Fabio Camille e conferma il fatto che l'uomo è il figlio legittimo di Domenico Modugno La Prima sezione della corte Suprema di Cassazione ha messo fine a una lunga e difficile battaglia legale durata 18 anni per il riconoscimento di Fabio Camilli . La sentenza parla chiaro: finalmente l’uomo può essere considerato il figlio legittimo di Domenico Modugno . "Non è stato facile affrontare ...

Cassazione : l’attore Fabio Camilli è figlio di Domenico Modugno : A pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della morte del grande cantautore Domenico Modugno (il 6 agosto) la I sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto l’attore Fabio Camilli figlio legittimo del Mimmo nazionale e ha messo la parola fine a 18 anni di battaglie legali. “Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante”, ha detto ...

