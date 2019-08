Aston Martin - La Valhalla in pista a Silverstone - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 19 agosto 2019) L'ha mostrato per la prima volta in movimento un esemplare di pre-serie della, accompagnato per l'occasione dalla sorella maggiore Valkyrie. La, realizzata in collaborazione con la Red Bull Racing, rappresenta un'importante occasione di espansione per il marchio inglese verso il crescente segmento delle supercar ibride a motore centrale. Debutto statico in California e dinamico a Silversone. La, che è stata mostrata in pubblico per la prima volta negli Stati Uniti al The Quail durante la Monterey Car Week, è stata filmata e fotografata sulladicon il collaudatore Chris Goodwin al volante. I 500 esemplari previsti adotteranno un V6 biturbo con componente ibrida completamente nuova, della quale ancora non si conoscono i dati tecnici completi, abbinata a una monoscocca di carbonio e a un'aerodinamica attiva di nuova concezione. Le ...

