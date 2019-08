Salento | è morta la bimba di un anno che si era sentita male in spiaggia

Fonte : fanpage

(Di domenica 18 agosto 2019) Non ce l'ha fatta ladi unche si erain: èha avuto per un'emorragia cerebrale causata da un aneurisma. La famiglia è originaria di Pordenone, e si trovavano al mare in localitàbella (Lecce). La bambina ha lottato per due giorni tra la vita e la morte.

