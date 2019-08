Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) L’entusiasmo per la ridiè una questione di cuore più che una questione tecnica secondo Giancarlo Dotto. Ancoradi star lì a sottilizzare se loto e rinnovato sia una soluzione tecnica migliore del più giovane Icardi o del refrattario Higuain (io penso definitivamente che sì, lo è) oggi va solo sottolineato l’enorme impatto emotivo della notizia in tutto l’ambiente. Non c’è niente di più esaltante del ritrovarsi qualcosa che credevi perduto, in questo caso un giocatore unico nella somma delle qualità. In un momento dove vogliono farci credere che non esista più la maglia e che il passato sia solo “un insetto calpestabile”, quando invece avviene che si restinticamente attaccati all’idea di far parte di qualcosa è bello rallegrarsene e gioire. Questa è, secondo Dotto, lagrandedi...

napolista : CorSport: La conferma di #Dzeko è la prima vittoria di #Fonseca alla #Roma Per Giancarlo Dotto la permanenza del bo… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? La prima pagina del @corsport conferma la nostra esclusiva sulla trattativa #Napoli - #Icardi ?? #LBDV #LeBombeDiVlad ht… - LuigiLiccardo4 : RT @BombeDiVlad: ?? La prima pagina del @corsport conferma la nostra esclusiva sulla trattativa #Napoli - #Icardi ?? #LBDV #LeBombeDiVlad ht… -