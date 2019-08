Le auto elettriche più economiche del mondo

auto elettriche - Nel Regno Unito più colonnine che benzinai : Storico sorpasso nel Regno Unito. Non si tratta di una corsa tra Auto, bensì di una competizione" dalle importanti implicazioni per il mondo delle quattro ruote. Ad agosto, secondo un'elaborazione della Nissan, i siti pubblici per la ricarica delle Auto elettriche sull'intero territorio britannico hanno superato il numero delle stazioni di servizio tradizionali: sono 9.300 contro 8.396.Un anno prima delle previsioni. La Casa di Yokohama, ...

La Cina e il record de il Milione. Di colonnine di ricarica per auto elettriche : Il mercato delle auto a zero emissioni ha, come noto ormai, la sua espressione più alta – sia in termini numerici che di avanzamento tecnologico – nella Cina. Una realtà che ha già fatto, di ciò che sarà molto probabilmente il nostro futuro, il suo presente più certo. E se al 2018 il Paese di Byd, Geely e Great Wall – tre dei più importanti top player nel settore delle EV – guidava il mercato globale seguita da Europa e Stati Uniti (dati ...

auto elettriche - sono troppo costose e negli Usa non si vendono. Crolla il prezzo del litio : Il boom mediatico dell’Auto elettrica sembrava il volano perfetto per far decollare il giro d’affari del litio, che attualmente è un componente fondamentale per la costruzione delle batterie dei veicoli a zero emissioni. Tuttavia, la diffusione delle Auto a elettroni è molto più lenta del previsto. Risultato? In un anno il prezzo del litio è Crollato del 30%, a circa 8.600 euro a tonnellata. Lo sostengono gli analisti di Morgan ...

La Commissione europea ha stabilito che le auto elettriche devono fare più rumore : Strade più pulite e silenziose, a patto che le macchine non diventino invisibili. Questa è la decisione della Commissione europea, che ha approvato il regolamento con il quale si impone ai produttori di auto elettriche di dotare i veicoli di un suono riconoscibile e artificiale, in modo che queste non passino inosservate a pedoni e biciclette. Da luglio, tutte le automobili elettriche di nuova produzione dovranno essere dotate del Sistema ...

auto elettriche - a rischio i lavoratori meno qualificati. Ma per la Ue i posti creati nella nuova filiera saranno più di quelli persi : Il centro studi tedesco Ifo è arrivato a ipotizzare che i posti a rischio in Europa siano addirittura 1,8 milioni su 3. La Commissione Ue è molto più ottimista, perché prevede che l’occupazione persa nella filiera delle macchine diesel e a benzina sarà recuperata nei comparti legati a quella che la sostituirà: dalla produzione di batterie alla componentistica tecnologica alle infrastrutture di ricarica. Quel che è sicuro è che la molto ...

auto elettriche - in Italia le vendite crescono del 120% : (Foto: Lorenzo Longhitano) Un semestre da 10 e lode, anzi da 120 e lode. Un voto per i veicoli elettrici che, secondo una statistica Anfia/Acea, vedono vendite in crescita di oltre il 120% rispetto a quelle registrate nel corrispondente periodo del 2018. Se poi si considera il solo mese di giugno, il rialzo è addirittura pari al 225%. Dati ancora più significativi se confrontati con il calo delle vendite delle Autovetture diesel (-23,5%) e a ...

Le auto elettriche coi motori nelle ruote : Proviamo a metterceli da più di un secolo, inutilmente: ora un'azienda statunitense dice di avere trovato il modo

Ford-Volkswagen - Alleanza estesa anche ad auto elettriche e autonome : La Volkswagen e la Ford hanno definito i termini dell'accordo per ampliare la loro attuale Alleanza globale. Dopo mesi di trattative, è arrivata l'ufficializzazione di quanto finora emerso da numerose indiscrezioni della stampa internazionale: oltre ai veicoli commerciali leggeri e ai pick-up saranno incluse nella collaborazione anche la guida autonoma e le auto elettriche.VW investirà in Argo AI. La nuova forma dell'Alleanza, che nella sua ...

Ford-Volkswagen - Alleanza estesa anche ad auto elettriche e autonome : La Volkswagen e la Ford hanno definito i termini dell'accordo per ampliare la loro attuale Alleanza globale. Dopo mesi di trattative, è arrivata l'ufficializzazione di quanto finora emerso da numerose indiscrezioni della stampa internazionale: oltre ai veicoli commerciali leggeri e ai pick-up saranno inclusi nella collaborazione anche la guida autonoma, le auto elettriche e i servizi per la mobilità del futuro.VW investirà in Argo AI. La nuova ...

auto elettriche in aumento - in Italia è +120% : La mobilità a quattro ruote continua a cambiare in Europa, puntando sempre di più su motorizzazioni elettrificate. La spinta aquesta transizione, che modificherà in maniera radicale il mercato e il tessuto industriale Automotive, arriva principalmente dalle restrizioni imposte dai governi più che da una reale esigenza degli Automobilisti nonostante una crescente attenzione ambientale. I numeri però parlano chiaro e indicano che il cambiamento è ...

auto elettriche in accelerazione : in Italia ora crescono del 120% : La mobilità a quattro ruote continua a cambiare in Europa, puntando sempre di più su motorizzazioni elettrificate. La spinta a questa transizione, che modificherà in maniera radicale il mercato...

Bergamo - il consigliere leghista contro le auto elettriche : “Terrorismo ambientalista”. Ma ha concessionaria di veicoli usati : In Consiglio comunale a Bergamo si sta discutendo della mozione, presentata dal centrosinistra, sull’emergenza climatica. La città è pronta ad approvare il documento, come già fatto da Milano e Torino, che impegna l’amministrazione a trovare azioni concrete per contrastare l’inquinamento e a favore della sostenibilità ambientale. Durante la seduta, a un certo punto, prende la parola il consigliere leghista Filippo Bianchi: ...

Arnold Schwarzenegger in una pubblicità a favore delle auto elettriche : una Candid Camera in cui celebra in maniera ridicola le virtù dei veicoli a benzina [VIDEO] : È difficile camuffare Arnold Schwarzenegger: le sue dimensioni (nonostante i 71 anni, ha una struttura fisica imponente) e il suo accento sono inconfondibili. Quindi gli uomini e le donne che erano alla ricerca di un’auto elettrica da acquistare in una concessionaria di Burbank, in California, sono rimasti stupiti e increduli quando un enorme austriaco che indossava finti baffi, una parrucca e una maglietta stile hawaiano si è presentato come ...

Classifica auto elettriche Italia a giugno 2019 : vendite e modelli : Classifica auto elettriche Italia a giugno 2019: vendite e modelli Come procede la vendita delle auto elettrice in Italia nel mese di giugno 2019? Nel nostro paese, il mercato delle auto elettriche non si è ancora attestato per gli alti livelli di vendita. Tuttavia, il confronto con giugno 2018, mette in evidenza un aumento delle unità vendute. In vetta alla Classifica troviamo l’auto elettrica per eccellenza, quale? La Tesla Model 3, ...