Io | tenore rock | per maestro ho avuto Freddie Mercury

(Di sabato 17 agosto 2019) Luca Pavanel L'ex enfant prodige spiega come avvicina la lirica ai giovani. Lo farà stasera a Verona con "La traviata" «L'opera deve andare avanti, trovare altri modi per arrivare al pubblico, conquistare i giovani. Io sono il primoe lavoro in questa direzione». Ex enfant prodige che a soli 13 anni debuttò in Tosca nel ruolo del pastorello al fianco di Pavarotti, a 23 era già alla Scala e da star - amatissima pure al Met di New York - ha fatto La traviata in una stazione mentre partivano i treni e l'Elisir d'amore in aeroporto durante i decolli: eh sì, Vittorio Grigolo non si risparmia anche per lanciare la lirica fuori dai teatri, per diffonderla nel mondo, in tutti i modi possibili, anche sui palchi della musica leggera. Già, proprio così. Ma il ritorno a casa è d'obbligo, per questo gladiatore della voce. Che oggi (e poi il 29 agosto) riapparirà all'Arena di ...