Ancona | morta a 22 anni dopo un tuffo in mare | donerà cuore e fegato

(Di sabato 17 agosto 2019) Unle è costato la vita. La vacanza con l'amica delsi è tramutata in tragedia. Sofia Perelli è deceduta a 22un incidente balneare presso la spiaggia Urbani di Sirolo, in provincia di, accaduto lo scorso 8 agosto. Si era gettata infinendo contro uno scoglio. Soccorsa, ha lottato sei giorni in un letto d'ospedale ma non ce l'ha fatta ed èalla vigilia di Ferragosto: presto qualcuno potrà vivere con il suoe il suo. Oggi pomeriggio a Perugia, città natale della ragazza, si sono svolti i funerali. Unsenza ritorno Dalla sospirata vacanza nelle Marche in compagnia di un'amica appena un po' più grande di lei, di 26, non è tornata viva. Lo scorso 8 agosto, Sofia Perelli, era sulla spiaggia Urbani, una delle più famose e frequentate di Sirolo, rinomato borgo della riviera del Conero. Le ragazze si trovavano all'altezza delle ...

