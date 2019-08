Si tuffa dal pedalò e scompare | ore d' angoscia | poi la tragica conferma

Si tuffa da pedalò e scompare - ritrovato il corpo del 23enne : ritrovato il corpo del giovane che ieri si è tuffato in mare da un pedalò a Jesolo (Venezia) e non è più riemerso: il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco questa mattina dopo lunghe ricerche. La vittima è un 23enne straniero che con alcuni amici si era portato al largo. Sul posto Vigili del fuoco, Guardia costiera e il personale della spiaggia. L'articolo Si tuffa da pedalò e scompare, ritrovato il corpo del 23enne sembra essere il ...

L’Aspromonte ‘si tuffa’ nel mare della Costa Viola : l’11 agosto un’escursione dalla montagna alla spiaggia : Domenica 11 agosto, in Calabria, si terrà un’escursione di circa 19km che collegherà il cuore del Parco Nazionale delL’Aspromonte con la sabbia della spiaggia della Costa Viola. “Aspromonte, un Parco in mezzo al mare”, riporta una nota dell’Ente parco, sarà un momento di partecipazione ed aggregazione denso di significati storici e sociali. Per anni si è discusso sul potenziale valore turistico ed economico della ...

Lecce - si tuffa dalla Grotta della Poesia : 45enne finisce in ospedale - non è grave : Nuova tragedia sfiorata questa mattina alla Grotta della Poesia, una incantevole località della provincia di Lecce, situata a Roca, marina di Melendugno. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare Il Quotidiano di Puglia sulle sue pagine online, pare che un 45enne, F.R. le sue iniziali, si sia tuffato da un punto della scogliera. Purtroppo qualcosa non è andata per il verso giusto e il tuffo nelle acque cristalline della Grotta è ...

Firenze - imprenditore si tuffa dal pedalò nel lago di Bilancino e scompare : L’uomo disperso nel lago di Bilancino è Serafino Luordo, un imprenditore edile sessantatreenne di Borgo San Lorenzo piuttosto noto nel Mugello. Non è più riemerso dopo un tuffo dal pedalò sul quale si trovava con la compagna. In corso le ricerche coi vigili del fuoco e i sommozzatori di Firenze.Continua a leggere

Paura a Stromboli - esplosioni dal cratere del vulcano : turisti si tuffano a mare : Due forti esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano di Stromboli. turisti preoccupati si sono tuffati in mare mentre si pensa ad evacuare tutta l'isola. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. In fiamme la frazione di Ginostra.Continua a leggere

Genova - litiga col marito e si lancia dalla nave da crociera : marinaio si tuffa per salvarla : Nella serata di lunedì una donna irlandese di 43 anni si è lanciata in acqua dalla nave da crociera MSC Seaview, ormeggiata in porto a Genova. A quanto ricostruito, la turista avrebbe compiuto il gesto eclatante dopo un litigio col marito. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in tempo per salvarla.