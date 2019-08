Open Arms, scontro su condizioni salute

E' polemica dopo le parole del responsabile del Poliamburatorio di Lampedusa, Cascio, sulladei profughi fatti sbarcare dalla."Dei 13 scesi solo uno aveva l'otite-ha dettogli altri non avevano alcuna patologia come abbiamo accertato in banchina. Infatti,sono andati tutti nell'hotspot". Per contro nella relazione dello staff Cisom salito a bordo si legge: "igienico-sanitarie pessime, spazi non idonei, i naufraghi sono costretti ad espletare i bisogni dove mangiano". Emergency parla di "vite in pericolo".(Di venerdì 16 agosto 2019)