Nel primo semestre entrate tributarie e contributive in aumento

Jorginho è il primo italiano a segno Nella SuperCoppa dal 2007 : Arrivato al Chelsea tra qualche rumore e non sempre ben accetto ai tifosi, Jorginho ha dimostrato il suo valore e conquistato un posto in squadra con l’impegno e le giocate. Anche nella SuperCoppa disputata contro il Liverpool, il centrocampista italiano ha messo la sua firma realizzando il rigore del 2-2. Jorginho ha spezzato una maledizione lunga 12 anni: l’ultimo italiano a segno in SuperCoppa era stato Inzaghi nel 2007. Dal ...

Università : La Sapienza primo Ateneo italiano Nella classifica mondiale Arwu di Shanghai : La Sapienza si conferma tra le migliori Università al mondo e prima Università italiana. Il 15 agosto 2019 la Shanghai Ranking Consultancy, organizzazione indipendente di ricerca sull’istruzione superiore, ha pubblicato la classifica internazionale Academic Ranking of World Universities (Arwu) che presenta le 1000 migliori Università a livello mondiale (500 fino allo scorso anno). La Sapienza si colloca in prima posizione tra gli atenei ...

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Diretta gol live score : così Nel primo turno : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: la Diretta gol live score delle partite messe in calendario oggi 14 agosto 2019, per la fase a gironi del torneo.

Luca Parmitano è il primo dj Nello spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano si è esibito per gli appassionati di musica elettronica dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), diventando così il primo dj della storia nello spazio. Lo ha annunciato l'Agenzia spaziale europea (Esa). "Luca ... parlerà agli amanti della musica a Ibiza, come parte della tematica spaziale BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Qui farà il suo esordio come primo dj spaziale, condividendo le sue ...

Lotta - Mondiali junior Tallin 2019 : Salvatore Diana fuori Nel primo turno dei ripescaggi : Sono proseguiti oggi a Tallin, in Estonia, i Mondiali della categoria junior della Lotta: nella seconda giornata, dedicata allo stile libero, era impegnato un solo azzurrino, Salvatore Diana, nei -79 kg: purtroppo l’italiano, che ieri aveva avuto accesso ai ripescaggi per il bronzo, oggi è uscito nel primo incontro. Nella categoria -79 kg infatti Salvatore Diana, che ieri era uscito all’esordio, battuto dal russo Amkhad ...

Dr. Mario World ha incassato 1 - 4 milioni di dollari Nel suo primo mese - i download a quota 7 - 5 milioni : Dr. Mario World è stato in grado di accumulare 1,4 milioni di dollari nel suo primo mese ed è stato scaricato 7,5 milioni di volte.Dr. Mario World è l'ultimo titolo mobile pubblicato da Nintendo. Basato sui classici giochi Dr. Mario, il titolo è un puzzle game in cui i giocatori dovranno distruggere i virus allineando capsule di medicinali di colore simile.Sensor Tower ha raccolto le informazioni aggiornate relative al primo mese del gioco.Leggi ...

Luca Parmitano - primo Dj Nello Spazio : 23.00 Da astronauta a Deejay a 'mixare' musica elettronica. Domani diventerà il primo Dj spaziale della Storia: è Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova dal 23 luglio scorso, collegato con una nave da crociera ancorata a Ibiza (Spagna). Circa 3mila persone assisteranno al suo show. Scopo: mettere in collegamento il mondo della musica con quello della ricerca spaziale. Parmitano sarà collegato anche con lo ...

Nuoto di fondo : Paltrinieri primo Nel test olimpico della 10 km ma il cronometro va in tilt. Preoccupa il caldo : Nel weekend appena trascorso il buon Gregorio Paltrinieri il suo tuffo in quel che sarà a Cinque Cerchi tra un anno l’ha fatto. Greg infatti ha preso parte dal test olimpico della 10 km a Tokyo per sondare le condizioni dell’acqua e farsi un’idea del clima. Inutile dire che c’è Preoccupazione. Alle 5 del mattino il termometro sfiorava i 30°C e la gara ha visto l’americano Jordan Wilimovksky doppiato e costretto al ...

Italrugby sconfitta in Irlanda per 29-10 Nel primo test match estivo : Nel primo test match estivo in vista degli imminenti Mondiali in Giappone (20 settembre, 2 novembre) l'Italrugby del ct O'Shea

Rugby - Test Match estate 2019 : una buona Italia Nel primo tempo - l’Irlanda si impone 29-10 : C’è bisogno di Testarsi, di provare gli schemi e di iniziare a giocare contro avversari di livello in vista dell’appuntamento più importante dell’anno: i Mondiali. Arriva una performance buona per metà per l’Italia nel primo Test Match di questa estate 2019: a Dublino gli azzurri escono sconfitti per 29-10 con i padroni di casa irlandesi. Tante assenze, condizione non eccellente per entrambe le compagini, ma almeno per ...

Premier League - il Liverpool parte con un poker : pratica Norwich archiviata già Nel primo tempo : Quattro reti segnate tutte nel primo tempo per i Reds, che non lasciano scampo al Norwich al debutto nella nuova stagione di Premier League Il Liverpool comincia alla grande la nuova stagione di Premier League, la squadra di Klopp stende senza problemi il Norwich chiudendo la pratica già dopo quarantacinque minuti. I padroni di casa passano in vantaggio dopo sette minuti grazie all’autorete di Hanley, seguita prima del ventesimo dal ...

LIVE Italia-Camerun volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA. Azzurri subito avanti Nel primo set : 13-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-12 Juantorneaaaaa!!! La free ball per l’Italia e p’attacco da zona 4 sulle ani del muro 16-12 Mano out millimetrico da seconda linea di Zaytsev 15-12 In rete la battuta di Lanza. Italia fallosa al servizio 15-11 Non perfetta ma efficace la palla di seconda intenzione di Giannelli 14-11 Out il servizio di Zaytsev 14-10 Palla vagante sulla rete dopo il muro dell’Italia e ...

Cattolica assicurazioni - Nel primo semestre cresce l'utile netto : Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica assicurazioni ha approvato i risultati al 30 giugno 2019. La raccolta premi complessiva del

Iccrea Banca - Nel primo semestre utile netto a 182 milioni : Iccrea Banca, nel primo semestre utile netto a 182 milioni. Iccrea Banca, la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea