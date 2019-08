Marcello Cirillo posa l' ascia di guerra con Magalli | Gli voglio ancora bene

Fonte : blogo

(Di venerdì 16 agosto 2019)l'dicontro Giancarlo. Dopo il suo addio alla piazza de I Fatti Vostri, i rapporti tra il cantante e il conduttore si erano interrotti anche a causa di alcune frecciatine via stampa (forse fraintese o semplicemente amplificate). Ora è lo stesso, che prosegue il suo tour in giro per l'Italia con Demo Morselli, a cercare la pace:"Ogni volta che parlo disuccede qualcosa... In realtà io a Giancarlomolto. E' stato per me un amico: c'è stata una storia meravigliosa che si è conclusa quando si è concluso il lavoro. Nonpiù parlare di lui ma solo perché ogni volta che ne parlo le cose vengono travisate. Lui sa quello che io provo per lui, non c'è bisogno di ripeterlo ogni volta", le sue parole pronunciate durante un'ospitata in una televisione della Calabria, la sua terra d'origine....

