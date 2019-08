Malore in acqua a Giardini Naxos | morto Felice Gimondi

Nina Moric - Malore durante la vacanza a Zanzibar : “Ho bevuto l’acqua del rubinetto” : Momenti di apprensione per Nina Moric, in questi giorni in vacanza a Zanzibar. La modella croata si torva nel Paese africano assieme al figlio Carlos Maria e al compagno Luigi Mario Favoloso quando ha avuto un malore. A raccontare l’accaduto è stata lei stessa su Instagram: “Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un ...

Pistoia. Bimba muore per Malore durante gita - l’altro bambino : “Orribile vederla così nell’acqua” : Blessing Okojie, Bimba pistoiese di origini nigeriane, aveva 7 anni. La tragedia durante un campo solare a Molino del Pallone, sull'Appennino Bolognese. C'è ancora incredulità tra genitori e bambini: “Ma è successo davvero? Ho parlato con la mamma, è sotto choc... "dice una donna.Continua a leggere

Lecce - Malore improvviso in acqua : muore un anziano a Santa Maria al Bagno : Una terribile tragedia si è consumata oggi sul litorale ionico salentino, in provincia di Lecce, precisamente nella nota località turistica di Santa Maria al Bagno, non lontana da Gallipoli. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, un anziano, che avrebbe un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni è annegato mentre faceva il Bagno nelle acque che si trovano in località Le quattro colonne. I tentativi di rianimarlo sarebbero stati vani, il ...

Fasano - tragedia a Torre Canne : 75enne muore dopo un Malore in acqua - vani i soccorsi : Non c'è pace negli ultimi giorni sulla costa a nord di Brindisi: questa mattina, purtroppo, a quanto pare si è verificata un'altra tragedia del mare. Un anziano di 75 anni ha infatti perso la vita a Torre Canne, nota località balneare adriatica e marina di Fasano. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia, pare che la vittima stesse facendo il bagno in un punto dove l'acqua era poco profonda, circa 75 ...

Mirabilandia - l'agonia di Edoardo sott'acqua per 3 minuti. L'autopsia : «Escluso il Malore» : È rimasto per tre minuti a faccia in giù nell'acqua della piscina di Mirabilandia dove ha trovato la morte. È stata questa la terribile agonia di Edoardo Bassani, bimbo di...