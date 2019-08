La Ricerca Google aggiunge un pratico pulsante per la condivisione e il lancio di dadi a

Google semplifica la Ricerca e l’ascolto dei podcast e forza i promemoria con Google Assistant : Google sta semplificando la ricerca e l'ascolto dei podcast tramite la ricerca Google e sta forzando i promemoria a passare attraverso Google Assistant. L'articolo Google semplifica la ricerca e l’ascolto dei podcast e forza i promemoria con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Sono arrivate due novità per Google Chrome - riguardanti la Ricerca immagini e la protezione : La ricerca immagini di Google Chrome è appena diventata più potente che mai ed il browser integra ora funzioni di sicurezza native per coloro che fanno parte dell'Advanced Protection Program. L'articolo Sono arrivate due novità per Google Chrome, riguardanti la ricerca immagini e la protezione proviene da TuttoAndroid.

Google migliora l’algoritmo del suo motore di Ricerca per fornire risultati più recenti : L'algoritmo di Google è in costante evoluzione e col tempo fornirà risultati di ricerca sempre più recenti. L'articolo Google migliora l’algoritmo del suo motore di ricerca per fornire risultati più recenti proviene da TuttoAndroid.

Nextdoor - l'aiuto di quartiere : "Una raccomandazione di un vicino di casa vale più di una Ricerca su Google" : Il network lanciato nel 2011 e cresciuto in più di 230 mila quartieri del mondo, dall'America all'Europa, punta sul vicinato per offrire servizi. Lo racconta l'ad Sarah Friar: ''Rispetto a Facebook la gente si collega per incontrarsi davvero, scambiare idee e trovare soluzioni"

Google inizia a sostituire la Ricerca vocale con Google Assistant : Negli ultimi anni tutte le innovazioni si sono concentrate su Google Assistant che ora sta sostituendo completamente la ricerca vocale su Android. L'icona del microfono della ricerca vocale ora è stata sostituita dall'icona di Google Assistant, mentre il vecchio prompt "Ok Google" ora visualizza "Chiedi al tuo assistente". L'articolo Google inizia a sostituire la ricerca vocale con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google testa nuovi look per la barra di Ricerca sui dispositivi Android : Google sta conducendo una nuova serie di test di tipo A/B sulla barra di ricerca nei dispositivi Android, con nuovi metodi oper attirare l'attenzione dell'utente. L'articolo Google testa nuovi look per la barra di ricerca sui dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Google testa un nuovo look per la barra di Ricerca con le icone di Discover e Google Lens : Google sta portando avanti dei test per rinnovare il look e le funzionalità della barra di ricerca dell'app che porta il suo nome. L'articolo Google testa un nuovo look per la barra di ricerca con le icone di Discover e Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Google ha abbandonato la creazione di un motore di Ricerca che rispetti la censura del governo cinese : Karan Bhatia, vice presidente degli affari governativi e delle politiche pubbliche di Google, ha detto durante un’udienza alla commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti che il progetto di creare un motore di ricerca per il mercato cinese che rispetti la censura

Google omaggia Wimbledon con un giochino nascosto nella Ricerca - ecco come trovarlo : Google ha deciso di omaggiare Wimbledon, il celebre torneo di tennis su erba valido per il Gande Slam, con un “easter egg”. Sebbene la traduzione letterale sia “uovo di Pasqua”, il termine nell’ambito informatico non indica l’involucro in cioccolato, ma la sorpresa all’interno. O meglio, qualcosa di inaspettato all’interno di un software, che può essere un messaggio nascosto, una firma ...

Un divertente easter egg per Wimbledon vi permette di giocare a tennis nella Ricerca Google : Se apprezzate gli easter egg di Google che offrono semplici giochi, potete dare un'occhiata a quello che il colosso di Mountain View ha creato per Wimbledon. Naturalmente si tratta di un gioco di tennis ed è realizzato con grafica in pixel art e caratterizzato da un gameplay incredibilmente semplice, ma non per questo da sottovalutare. L'articolo Un divertente easter egg per Wimbledon vi permette di giocare a tennis nella Ricerca Google ...

Ricerca Google è pronta a pensionare l’icona con la lente d’ingrandimento : Un nuovo pulsante si comincia ad affacciare nella Ricerca Google, un pulsante che pare abbia intenzione di sostituire l'icona con la lente d'ingrandimento con qualcosa di più chiaro e semplice da cliccare. L'articolo Ricerca Google è pronta a pensionare l’icona con la lente d’ingrandimento proviene da TuttoAndroid.

Google Trips chiude il 5 agosto ma le sue feature arrivano su Ricerca e Google Maps : Il team di Google Trips ha annunciato che il 5 agosto l'applicazione sarà ufficialmente abbandonata ma le sue feature saranno ancora disponibili L'articolo Google Trips chiude il 5 agosto ma le sue feature arrivano su ricerca e Google Maps proviene da TuttoAndroid.