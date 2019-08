Forza Motorsport 6 sarà tolto dal Marketplace di Xbox a partire da settembre

Il team di Turn 10 parla del prossimo Forza Motorsport : Forza Motorsport 7 è stato pubblicato nel 2017 e dopo due anni ricchi di aggiornamenti e nuovi contenuti, gli sviluppatori di Turn 10 sono pronti a discutere del futuro della loro serie automobilistica. Durante un recente Q&A è stato infatti spiegato come il team intende approcciarsi al nuovo capitolo.Come riporta Seasoned Gaming, il Creative Director Chris Esaki ha spiegato che ci sarà un nuovo processo per la creazione dei tracciati che ne ...

Forza Motorsport 7 riceverà il suo ultimo aggiornamento ad agosto : Fin dalla sua pubblicazione (ottobre 2017) il racing di Turn 10 Forza Motorsport 7 ha ricevuto corposi aggiornamenti volti a migliorare l'esperienza di gioco, tuttavia sembra che tutto questo stia per finire con l'ultimo aggiornamento previsto per agosto.Come riporta Windows Central, gli sviluppatori hanno approfittato della consueta diretta dedicata al gioco per dare la notizia ai fan:"Per concludere, qualche parola sul futuro di Forza ...