Fonte : ilmattino

(Di giovedì 15 agosto 2019) Grave incidente a Marina disulla Sr 562, nei pressi del distributore Esso. Uno scooter ha impattato violentemente con una Hyundai Prime. È accaduto nella notte tra 14 e 15 agosto....

carmelasanti73 : Camerota, scontro auto moto: giovane finisce in coma - ErnestoRocco1 : #Camerota, scontro auto - moto: giovane in coma - InfoCilentoWeb : #Camerota, scontro auto - moto: giovane in coma -