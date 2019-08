Lega-M5S | scontro sul reddito di cittadinanza

Fonte : blogo

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ora che la crisi di governo è stata conclamata,e Movimento 5 Stelle continuano a discutere, se possibile ancor più animatamente di prima. Oggi l'oggetto del contendere è ildi, la misura bandiera di M5S mai davvero accettata da Matteo Salvini, che avrebbe voluto puntare tutto su Quota 100 e far slittare l'avvio della misura pentastellata.Così, però, non è stato. I due leader si sono imputati per far partire insieme le due misure, nonostante il parere negativo del Ministro dell'Economia e di decine di esperti, e a più di cinque mesi di distanza dall'erogazione dei primi fondi ci troviamo con undipartito solo a metà: i fondi vengono erogati con puntualità, ma della riforma dei centri per l'impiego e dei navigator che avrebbero dovuto guidare i destinatari della misura nella ricerca di un lavoro non v'è ancora traccia.Chi guiderà il ...

petergomezblog : Crisi diretta – sconfitta di Salvini al Senato. Approvato il calendario M5s - Pd. Conte parla il 20. Il leader dell… - Agenzia_Ansa : M5S replica a Salvini, taglio parlamentari? Prima Lega ritiri sfiducia a Conte @SenatoStampa @matteosalvinimi… - antoniospadaro : I #partiti non coincidono con se stessi ed è in corso un discernimento. La #Lega non è più quella di una volta, il… -