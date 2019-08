Temptation Island | Nunzia Sansone smentisce il ritorno di fiamma con Arcangelo Bianco

Temptation Island - Jessica : Andrea è bugiardo! Vi Racconto La Verità! : Jessica Battistello subito dopo la fine del programma Temptation Island, ha definito falso il suo ex fidanzato Andrea Filomena! In un’intervista la giovane rivela una verità che forse non tutti conoscono! Ecco le sue parole! Jessica Battistello resta sconvolta dalle dichiarazioni rilasciate da Andrea Filomena subito dopo la fine del programma “Temptation Island”. E’ terminato da poche settimane il reality show più ...

Temptation Island - Nunzia : «Con Arcangelo ci siamo incontrati - ma non torneremo insieme» : L'esperienza a Temptation Island ha segnato, per Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, la fine di una storia d'amore durata ben 13 anni. I due, dopo il falò, hanno deciso di lasciarsi e...

Nunzia Sansone di Temptation Island insieme a Alessandro Zarino. FOTO : Temptation Island: Nunzia Sansone e Alessandro Zarino sono usciti insieme “Incontri casuali”. Con queste parole Nunzia Sansone ha definito la reunion con Alessandro Zarino e altri amici di ieri sera. L’ex protagonista di Temptation Island ha visto naufragare la sua storia d’amore con Arcangelo Bianco all’interno del reality di Canale5, ma ha trovato nuovi amici, come Alessandro Zarino appunto. Con il tentatore di ...

Temptation Island 2019 - Vittorio Collina contro Katia Fanelli : «Si è presa gioco di me davanti a tutta l’Italia» : “Nel villaggio Katia si è presa gioco di me davanti a tutta l’Italia”, con la sua partecipazione a Temptation Island 2019, condotto da Filippo Bisciglia, Vittorio Collina ha messo fine alla sua relazione con la fidanzata Katia Fanelli per avvicinarsi alla single Vanessa. Vittorio non si aspettava li comportamento di Katia: “Ho sempre creduto in lei ed ero convinto che, con il passare del tempo avrebbe, potuto limare certi atteggiamenti che mi ...

Temptation Island : Nunzia Sansone nega il ritorno di fiamma con Arcangelo : Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco non sono tornati insieme. A confermare la sua attuale situazione sentimentale è stata proprio l'ex protagonista di Temptation Island. Pochi giorni dopo l'inizio del reality dell'amore, Nunzia aveva deciso di chiedere un confronto al suo fidanzato, in quanto stanca di vedere Arcangelo mentre flirtava con una tentatrice single. I due fidanzati, al falò, dopo aver chiarito l'uno con l'altra la propria posizione, ...

“La amo ancora”. Si sono lasciati (male) a Temptation Island - adesso torna sui suoi passi : L’edizione di Temptation Island 2019 passerà alla storia con il maggior numero di coppie che si sono dette addio. 5 su 6, un vero e proprio record come ha sottolineato diverse volte Filippo Bisciglia. Tra le coppie scoppiate c’è una però che fa parlare di sé fuori i confini di Temptation Island. Massimo Colantoni che è entrato nel docu reality condotto da Canale Cinque da Filippo Bisciglia con la fidanzata Ilaria Teolis e ne è uscito single. Nel ...

Temptation Island 2019 - Ilaria Teolis e l’addio a Massimo Colantoni : «Le sue parole - una coltellata alla schiena» : “Ci sono giorni in cui cedo e piango per ore, ma poi mi rialzo da sola, perché è bello sentirsi forti senza contare su nessuno”, Ilaria Teolis è uscita single da Temptation Island 2019, docu reality condotto da Filippo Bisciglia, lasciando il fidanzato Massimo Colantoni. La sua avventura non è stata facile (“Arrivata a metà percorso – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” – mi sono sentita persa, non volevo più ...

Javier Martinez dopo Temptation Island fa un’importante promessa : Temptation Island, Javier Martinez poco presente sui social: la critica Javier Martinez è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island di Filippo Bisciglia. Difatti il popolare tentatore di origini spagnole, con il suo charme e la sua innata bellezza, è riuscito in poco tempo a far breccia nel cuore di Ilaria Teolis, mettendo in crisi il suo rapporto con Massimo Colantoni. Ma non è finita qua perchè ...

