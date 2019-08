Ragazza scopre il suo ex in un’app di incontri e si vendica pubblicando in rete foto

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 13 agosto 2019) Nota il suo ex fidanzato in una app per appuntamenti e siunadi lui nudo. Sarah Davies, 29 anni, ha pubblicato lesu Facebook, Snapchat e sulla stessa app diPlenty of Fish, dove aveva individuato il suo ex Luke Aquilina. Gelosa del fatto che volesse subito conoscere altre donne, ha deciso di fargliela pagare con una revenge porn. La donna, di Cardiff, mamma di 3 bambini, aveva conosciuto Luke qualche mese fa e i due si erano frequentati per circa 4 mesi. Pare che Sarah fosse molto gelosa, possessiva, voleva sapere sempre tutto del suo compagno, così lui ha preferito troncare la relazione scatenando la sua ira. Quando la 29enne ha notato che era iscritto a un’app diha deciso dirsi di quello che riteneva un affronto e ha mostrato a tutti indelleintime dell’ex. Aquilina così ha denunciato la donna e per ...

AgostiLale : @GanzoSwan È successo anche a ragazza in Dr House! Ma si scopre che aveva una spora nel cervello ??!! - flawlesscatcher : @A3STH3TICPsYch0 gli shadowhunters sono angeli che hanno il compito di proteggere gli umani dai demoni, Clary è la… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Alexandra Winkler è un ragazza che vive da sola a Vienna dove lavora in un panificio... un giorno scopre di essere l’unic… -