Lampard | “Sono contento che ci arbitrerà una donna e di fare parte di questo momento

(Di martedì 13 agosto 2019) E’ in programma per domani la finale di Supercoppa tra Liverpool e Chelsea. Ad arbitrarla sarà una, Stephanie Frappard. Anche suha risposto il tecnico blues,, in conferenza stampa. “È un trofeo che vogliamo assolutamente vincere, dobbiamo dare tutto per farlo. Il Chelsea ha vinto molto. Dobbiamo mettere in mostra questa mentalità. Non voglio trasmettere ai miei giocatori che se domani non vincono sono perdenti. Non è questa la mentalità. Bisogna lavorare più duramente se non si vince”. Sull’arbitraggio di Stephanie Frappart: “È una grande notizia. Sonodidistorico, è unche doveva arrivare”. L'articolo: “Sonoche ciunae didistorico” ilNapolista.

