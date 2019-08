10 gadget per mancini per festeggiare la loro giornata internazionale

Fonte : wired

(Di martedì 13 agosto 2019) Oggi si celebra l’orgoglio mancino: si tratta infatti delladi chi usa come mano principale la sinistra. Per festeggiarla a tema, abbiamo selezionato 10 accessori utilissimi per chi scrive con la mano del diavolo (così veniva considerata non troppo tempo fa la mano sinistra). Dal mouse alla tastiera, gli accessori per “lefty geek” abbondano, così come gli utensili da cucina: chi ha il bernoccolo per i manicaretti, infatti, può procurarsi tutto il necessario per destreggiarsi sì tra i fornelli ma finalmente con la sinistra! Dalla posateria in bambù composta di cucchiai e mestoli pensati appunto per ifino alla tazza mug con manico attaccato a sinistra per gustarsi finalmente caffè maneggiati in maniera super confortevole, le proposte sono tantissime. Anche chi ha il pollice verde (ovviamente nella mano sinistra) può usufruire di attrezzi da ...

