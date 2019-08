Anche in Germania il numero di telefono diventa una chiave unica di accesso a internet

Coppa di Germania - avanti il Borussia Dortmund : passano Anche Moenchengladbach e Norimberga [FOTO] : Dopo la vittoria nella SuperCoppa tedesca a spese del Bayern, il Borussia Dortmund debutta con una vittoria anche nella Coppa di Germania: 2-0 a Dusseldorf contro l’Uerdigen. I gialloneri riescono a sbloccare la partita solo nella ripresa, al 49′, con Reus mentre il raddoppio lo firma al 70′ Paco Alcacer con una splendida punizione. Supera il primo turno anche il Moenchengladbach, che si impone di misura sul campo del ...

Coppa di Germania - avanti il Borussia Dortmund : avanzano Anche Moenchengladbach e Norimberga [FOTO] : Dopo la vittoria nella SuperCoppa tedesca a spese del Bayern, il Borussia Dortmund debutta con una vittoria anche nella Coppa di Germania: 2-0 a Dusseldorf contro l’Uerdigen. I gialloneri riescono a sbloccare la partita solo nella ripresa, al 49′, con Reus mentre il raddoppio lo firma al 70′ Paco Alcacer con una splendida punizione. Supera il primo turno anche il Moenchengladbach, che si impone di misura sul campo del ...

Germania - dalla stampa agli economisti : ora l’austerity è sotto processo. E Anche la nuova Spd chiede più investimenti : Lo Schwarze Null non è più un tabù. Il pareggio di bilancio, l’austerity che è stata il marchio di fabbrica della politica economica targata Angela Merkel è ora sotto processo in Germania. “Haut das Geld Raus” è il titolo dell’editoriale che giovedì pomeriggio è apparso in apertura sulla versione online della Süddeutsche Zeitung, uno dei più importanti quotidiani tedeschi. In pratica, “Tirate fuori i soldi“: ...

HTC Desire 19+ arriva ufficialmente Anche in Europa : già disponibile in Germania a 329 euro : HTC Desire 19+ arriva ufficialmente anche in europa: già disponibile in Germania al prezzo 329 euro. Non ci sono ancora notizie sull'arrivo in Italia L'articolo HTC Desire 19+ arriva ufficialmente anche in europa: già disponibile in Germania a 329 euro proviene da TuttoAndroid.

Imprese - indice manifatturiero dell’Eurozona a luglio ancora in contrazione : 46 - 5 punti. L’Italia fa meglio (Anche della Germania) : 48 - 5 : L’indice finale Markit Pmi manifatturiero dell’Eurozona si attesta per il sesto mese consecutivo al di sotto della soglia di 50 punti che separa la crescita dalla contrazione. A luglio l’indice dei direttori acquisti che monitora l’attività manifatturiera si ferma infatti a 46,5 punti, mostrando il peggioramento più elevato delle condizioni operative da dicembre 2012. Anche l’Italia resta in una fase di contrazione, ma il suo indice ...

Dopo 6 giorni - migranti sbarcano da Gregoretti. Li accoglieranno i vescovi ma Anche Francia - Germania - Portogallo - Lussemburgo e Irlanda : Si sblocca Dopo sei giorni la situazione dei migranti a bordo della Gregoretti: Matteo Salvini concede l'autorizzazione allo sbarco dei 116 avendo avuto la "certezza" che tutti verranno ridistribuiti in alcuni paesi europei e in strutture messe a disposizione dalla Cei. E dunque, "non saranno a carico dei cittadini italiani". Ma il braccio di ferro sulla pelle di chi scappa dalla Libia non e' finito: il ministro dell'Interno ha gia' firmato il ...

FINANZA E POLITICA/ Il pasticcio del '92 che Anche la Germania pagherà : Si è tornati recentemente a parlare di Mani Pulite e del '92, dimenticando però che è stato anche l'anno del Trattato di Maastricht

BAnche - in Germania sempre più istituti chiedono ai clienti di pagare per tenere i soldi sul conto corrente : L’era dei tassi ai minimi storici inizia a far sentire i suoi effetti negativi sui risparmiatori. Secondo un sondaggio del portale di confronto prezzi biallo.de citato dalla Sueddeutsche Zeitung sono sempre di più in Germania le Banche che impongono tassi di interesse negativi sui depositi: vale a dire che i clienti devono pagare per depositare sul conto i propri soldi, invece che ricevere un interesse positivo. Su circa 160 istituti ...

VETTEL ULTIMO GP GERMANIA 2019/ Video F1 - disastro Ferrari : fuori Anche Leclerc! : VETTEL partirà ULTIMO GP GERMANIA 2019: Video F1. Ferrari out nelle qualifiche al Q1, problemi anche per Leclerc, fuori nel Q3 e quindi decimo.

Germania - Ferrari avanti Anche in seconde libere : La Ferrari si e' confermata la piu' veloce anche nelle seconde prove libere del Gran Premio di Germania. Charles Leclerc si e' avvicendato a Sebastian Vettel quale detentore del miglior tempo, 1'13''449, oltre mezzo secondo migliore di quello realizzato in mattinata dal compagno di squadra, che ha chiuso in 1'13''573, mentre Lewis Hamilton, con la Mercedes, lo tallona a 1:13.595. Piu' staccati, a oltre sei decimi dal Leclerc, Valtteri Bottas con ...

RIPRESA?/ La frenata della Germania porta Anche una buona notizia - per l'Italia - : Dall'economia tedesca arriva un altro segnale di rallentamento. Cosa che può aiutare le politiche europee mirate alla crescita

Equitazione - Dressage Nations Cup Aquisgrana 2019 : la Germania trionfa in casa - dominio Anche nel Grand Prix Special : Non cambia di una virgola il podio del Grand Prix Special di Dressage valido per la tappa di Nations Cup di Aquisgrana rispetto a quello registrato nel Grand Prix: Isabell Werth domina anche la seconda delle due prove valide per la classifica per nazioni, vinta dalla Germania con Grande margine su Danimarca, seconda, ed USA, terzi. Classifica Grand Prix Special Dressage Aquisgrana (Top 3) 1 Isabell Werth (GER) Bella Rose 2 84.447 2 Dorothee ...

Domina Anche in Germania : con Marquez non c'è storia. Valentino Rossi solo ottavo : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, Dominato dal primo all’ultimo giro. Alle sue spalle Maverick Vinales (Yamaha) e Cal Crutchlow (LCR Honda). Più staccati gli altri, a cominciare da Danilo Petrucci, quarto e migliore degli italiani davanti all’altra Ducati di Andrea Dovizioso, quinto.

Fabio Quartararo MotoGP - GP Germania 2019 : “Sachsenring non è il circuito migliore per me - ma possiamo fare bene Anche qui” : Non vuole fermarsi più la nuova giovane promessa della MotoGP Fabio Quartararo, reduce da un periodo di forma strepitoso che proverà a prolungare fino alla Germania per poi andare in vacanza in modo da recuperare energie preziose per il finale di stagione. Il francese della Yamaha ha già collezionato tre pole position e due piazzamenti sul podio nella sua prima stagione della carriera nella classe regina, mettendo in mostra un grandissimo ...