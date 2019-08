Il Mattino | Per James il Napoli ipotizza un prestito con obbligo di riscatto

Il Mattino – Pressing Napoli su Lozano. Buone notizie per James : spunta una deadline : Il Mattino – Pressing Napoli su Lozano. Buone notizie per James Il Mattino – Pressing Napoli su Lozano. Buone notizie per James: spunta una deadline. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ pubblica gli ultimi aggiornamenti relativi alle possibili mosse di calciomercato del Napoli. Da Hirving Lozano del Psv a James Rodriguez del Real Madrid, di seguito l’ analisi apparsa sul quotidiano ...

Meloni : “Non capisco perché Salvini scelga di stare con 5 Stelle e trattare fino alle 2 del Mattino - invece che fare un governo con noi” : “Non capisco perché Salvini, che potrebbe fare il premier di un governo con il quale fare cose molto importanti scelga, invece di dover stare lì a trattare fino alle 2 del mattino con i 5 Stelle qualunque cosa. Per carità, io posso non capirlo ma non mi dà fastidio”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto davanti alle telecamere, fuori da Palazzo Marino, a Milano, a chi gli chiedeva un commento ...

Retroscena Pépé - Il Mattino – Il Lille aveva un accordo con il Napoli : perché è andato all’Arsenal : Retroscena Pépé, Il Mattino in edicola stamane rivela un interessante dettaglio della trattativa Retroscena Pépé, l’ ormai ex obiettivo del Napoli si è accasato all’ Arsenal nonostante l’ incontro avvenuto tra il club e l’ entourage del giocato a Dimaro. Alla fine sono i Gunners ad aggiudicarsi il giovane e talentuoso attaccante ivoriano. Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino. “De Laurentiis, ...

Mattino : Il Napoli riparte per Lozano. Incontro Giuntoli-Raiola : Si chiude una porta e si apre un portone, questa la filosofia con cui il Napoli sta seguendo le evoluzioni del mercato secondo il Mattino. Chiuso l’affare Pépé che ha preferito la Premier, De Laurentiis è tornato a parlare di Lozano. Ieri sera Giuntoli ha incontrato Mino Raiola per riaprire le trattative che erano state interrotte qualche settimana fa. L’Incontro di ieri sera non è stato di certo risolutivo, ma è un semaforo verde per ...

Mattino : Mendes potrebbe arrivare a Dimaro per sbloccare l’affare James : Ieri qualcosa si è sicuramente mosso per James Rodriguez. Il Mattino riporta di un vertice a Madrid, in cui Jorge Mendes ha ottenuto da Florentino la comunicazione che il colombiano non rientra nei piani di Zinedine Zidane. Presente anche James che adesso dovrà decidere in fretta quale sarà la sua nuova destinazione. Proprio in questa ottica, il quotidiano, prospetta una visita a Dimaro di Mendes nei prossimi giorni per parlare direttamente con ...

Lutto per Ada Alberti : il triste messaggio dell’astrologa di ‘Mattino 5’ : Il popolare volto di Canale 5 ha condiviso sui social la notizia della scomparsa dell'adorata mamma a cui era legata da...

Tutti i motivi per scegliere una doccia fredda al Mattino : L’idea può non essere allettante, soprattutto in inverno, ma oggi ti sveliamo perché fare un doccia fredda al giorno può essere un ottimo rituale per salute ed umore e ti spieghiamo quali sono i numerosi benefici che forse ancora non conosci. I motivi che tra doccia fredda o calda dovrebbero farti preferire la prima opzione sono davvero tanti; una bella doccia fredda al mattino stimola la circolazione sanguigna, l’ossigenazione dei tessuti e non ...

Il Mattino su James Rodriguez : “Nessun raffreddamento della pista : il piano di ADL per il colombiano” : Il Mattino su James Rodriguez: “Nessun raffreddamento della pista: il piano di ADL per il colombiano” Il Mattino su James Rodriguez: “Nessun raffreddamento della pista: il piano di ADL per il colombiano”. I rumors su una possibile chiusura definitiva dell’ affare che porterebbe alle pendici del Vesuvio il fantasista colombiano, non trovano riscontro visti gli ultimi aggiornamenti. Stando a quanto si apprende ...

Il Mattino : la nuova tecnologia in campo per il ritiro del Napoli : Il Mattino oggi riprende la “macchina infernale” spuntata ieri nel primo allenamento del Napoli sul campo di Carciato. Un rilevatore dei dati posizionato sul campo a ridosso della zona di esercitazione è stata la novità della doppia seduta svolta ieri dagli azzurri: gli uomini dello staff tecnico analizzano le informazioni al computer e creano singole schede per poterle poi aggiornare di volta in volta. Il dispositivo ha ripreso ...

Il Mattino da Dimaro live gli esperimenti di Ancelotti : Torna anche quest?anno Il Mattino da Dimaro, il tradizionale appuntamento con i tifosi dal ritiro estivo degli azzurri live sul Mattino.it e sulla nostra pagina Facebook. Due...

Mattino : Il monte ingaggi del Napoli supera i 100 milioni : Il Napoli punta a vincere e cambia le sue strategie di mercato. Questo il punto secondo il Mattino che fa il conto sul monte ingaggi del club di De Laurentiis Un salary cap che andrà, per la prima volta, ben oltre i 100 milioni di euro Per colmare il divario tecnico con la Juve e sperare di poter finalmente vincere Ancelotti e De Laurentiis hanno puntato su calciatori di qualità, forza ed esperienza. In termini economici tutto ciò si traduce ...

Mattino : Tutti entusiasti per il nuovo San Paolo : Gianluca Agata sul Mattino di oggi racconta l’atmosfera del San Paolo di ieri sera per la cerimonia inaugurale delle Universiadi. Piace il nuovo San Paolo versione Universiade. Piace perché finalmente il look dello stadio di Fuorigrotta fa sentire un po’ Tutti napoletani più orgogliosi di loro stessi. Tante le testimonianze raccolte di chi ieri sera c’era e spera di poter ripetere quell’esperienza anche durante il campionato. ...

Tiberio Timperi al Mattino : salta l’ipotesi Francesca Fialdini : Francesca Fialdini non affiancherà Tiberio Timperi a Unomattina in Famiglia Hanno condotto per tutto l’anno La vita in diretta, eppure le strade di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi si divideranno. Per i due si era parlato di un ritorno in coppia a Unomattina in famiglia, il programma del weekend di Rai1. È notizia di poco fa, invece, che i due non presenteranno lo storico show di Michele Guardì. Tiberio Timperi, dopo le non esaltanti ...

Il Mattino - Rodriguez a Capri per firmare – Secca smentita della SSC Napoli : La SSC Napoli smentisce la notizia su James Rodriguez Calciomercato Napoli – James Rodriguez a Capri? L’edizione online del Mattino aveva lanciato un’agenzia di Adnkronos riguardo un incontro in queste ore di Rodriguez, il suo agente Jorge Mendes, Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Chiavelli per firmare il contratto col Napoli. Adesso è arrivata la Secca smentita da parte della SSC Napoli attraverso i canali del ...