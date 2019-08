Cosa pensa Matteo Salvini dell' ipotesi di un governo di scopo Pd-Cinquestelle

Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) Mentre s'avanza un “lodo Grasso” per uscire dall'Aula e non votare la sfiducia a Conte, con Grillo che si schiera decisamente contro le elezioni, Renzi che propone unistituzionale e “di scopo” per il taglio dei parlamentari e poi andare al referendum, ma il segretario del Pd Zingaretti insiste invece sul voto subito, e nel mentre si intrecciano telefonate e assi inedite nello schieramento politico e parlamentare, come scrive il Corriere,a la Repubblica - da Catanzaro Lido dov'è in tour - dice di vedere nell'alleanza'ultima ora Renzi-Di Maio “ildei disperati”, meglio “un film'orrore” in quanto “tutti hanno sempre ripetuto che dopo questoc'erano solo le elezioni”. Punto. Quindi il vicepremier e ministro'Interno leghista confida in Mattarella affinché “senta la sensibilità del Paese” che unRenzi-Di Maio non la recepirebbe ...

