Roma | Diabolik e la sosta in doppia fila | quando aggredì un automobilista

Roma - ultrà della Lazio ucciso : Diabolik tradito da un amico - si segue la pista albanese : Con ogni probabilità Fabrizio Piscitelli è stato tradito da qualcuno di cui si fidava. Il leader del gruppo degli Irriducibili della Lazio, detto Diabolik, mercoledì pomeriggio si è recato al suo appuntamento con la morte, nel parco degli Acquedotti a Roma, sicuro di non correre alcun rischio. Invece è stato sorpreso da un killer professionista, travestito da appassionato di jogging, che ha sparato un unico colpo di pistola dietro all’orecchio, ...

Omicidio Diabolik - il questore di Roma ordina funerali privati : “Motivi di sicurezza”. La protesta della famiglia : “Ricorso al Tar” : Il funerale di Fabrizio Piscitelli dovrà essere celebrato in forma strettamente privata. Lo ha deciso il questore di Roma per ragioni di sicurezza: Diabolik, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, era un “esponente di rilievo” della tifoseria e “fondatore” del gruppo degli Irriducibili. Quindi, per il questore Carmine Esposito, “il rito funebre celebrato in forma ...

Roma - l’omicidio di Diabolik Piscitelli ha interrotto la pax imposta da Carminati. Investigatori : “Si rischia escalation di sangue” : A Roma “la pax è finita“. Almeno “fino al prossimo accordo“. Hanno pochi dubbi gli Investigatori. L’omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto ai più come il “Diabolik” capo ultrà della Curva nord della Lazio, lascia pensare che qualcosa si sia rotto nel “tavolo permanente delle mafie Romane”. di cui parlava appena due mesi fa il capo della Dda Michele Prestipino. Una “pax ...

Roma - "Diabolik attirato in una trappola"Al killer si è inceppata la pistola : La procura di Roma procede per omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. L'agguato è stato compiuto da mani "molto esperte". Piscitelli era stato portato al Parco degli Acquedotti, dove è stato ammazzato, dal suo autista personale.

Agguato a Roma : ucciso "Diabolik" - ultrà laziale | Il killer - vestito da runner - gli ha sparato alla spalle : Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, è stato colpito alla testa mentre era seduto su una panchina. Nel 2015 fu condannato per concorso in tentata estorsione ai danni di Lotito

Roma - morto Diabolik : chi era l'ultrà laziale : Un patrimonio da 2,3 milioni di euro finito sotto sequestro. È il tesoretto che Fabrizio Piscitelli, noto come "Diabolik", lo storico capo ultrà degli Irriducibili della Lazio...

Roma choc : ucciso Diabolik - ex capo degli Irriducibili della Lazio. Killer vestito da runner. S'indaga sulla mafia albanese : Un ultrà della Lazio ucciso con un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma. Un vero e proprio agguato. La vittima è Fabrizio Piscitelli, noto come...

Omicidio Roma - morto Fabrizio Piscitelli capo ultras lazio detto Diabolik : Omicidio nel Parco degli Acquedotti Roma. La vittima e' Fabrizio Piscitelli, detto "Diabolik", ultras della curva Nord del tifo...

Roma - agguato in un parco : ucciso ultras della Lazio noto come 'Diabolik' : Una terribile tragedia si è verificata a Roma, precisamente nel parco degli Acquedotti, dove poco fa si è consumato un agguato in piena regola ai danni di Fabrizio Piscitelli, uomo noto nel mondo del calcio e degli ultras della Lazio. La vittima è stata freddata da un colpo d'arma da fuoco, da distanza ravvicinata. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti: i soccorsi sono giunti nell'immediatezza dei fatti sul posto, ma per il tifoso non c'è ...

Fabrizio Piscitelli ‘Diabolik’ ucciso a Roma : quando l’ex ultras Lazio Toffolo venne gambizzato due volte : L’omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un proiettile in zona Parco degli Acquedotti a Roma, ha lasciato sgomenta la curva Nord della Lazio e in particolare chi, con ‘Diabolik’, aveva fondato nel 1987 gli Irriducibili. Ma nel passato dei biancocelesti le armi sono entrate anche in altre occasioni. Per ben due volte era stato gambizzato prima nel 2007, poi ancora nel 2013 Fabrizio Toffolo, oggi 54enne e che insieme a ...

Morto Diabolik - ultrà laziale ucciso in agguato a Roma : colpo di pistola alle spalle in un parco. Indaga anche la Dda : agguato mortale contro Fabrizio Piscitelli, ovvero Diabolik, figura di spicco della curva della Lazio, nel parco degli Acquedotti, a Roma. Sul posto la polizia, intervenuta subito dopo...

Roma choc : ucciso Diabolik - capo degli Irriducibili della Lazio. Killer vestito da runner. S'indaga sulla mafia albanese : È morto l'ultrà della Lazio centrato da un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma. Un vero e proprio agguato. La vittima è Fabrizio Piscitelli,...

Fabrizio Piscitelli - ucciso ultras Lazio Diabolik/ Roma - colpo di pistola alla testa : Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma con colpo di pistola alla testa ultras Lazio Diabolik. Per gli inquirenti è stata un'esecuzione: regolamento di conti?