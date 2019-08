Marquez | Quartararo e Dovizioso nelle qualifiche in Austria

MotoGp in Austria - solita pole per Marc Marquez : dietro Quartararo e Dovizioso : Marc Marquez ancora in pole. Il numero 93 della MotoGp ottiene il miglior tempo di sempre sulla pista Austriaca (1'23"027). dietro la Honda nelle qualifiche chiudono la prima fila Fabio Quartararo sulla con la Yamaha Petronas e Andrea Dovizioso con la Ducati, a dispetto di un Maverick Vinales quarto

MotoGP - Test Brno 2019 : Quartararo il migliore - Marquez 8° - tanto lavoro per Valentino Rossi 6° - Dovizioso 12° : Brno, ancora tu? No, non è una cover rivista di Lucio Battisti ma la sessione di Test di MotoGP in programma sul tracciato ceco dopo il weekend iridato. Le prove sul tradizionale circuito dell’Est hanno visto il talento di Fabio Quartararo sbocciare ancora una volta: 1’55″616 il crono del pilota francese della Petronas Yamaha SRT, autore in stagione di tre pole position (a Jerez de la Frontera, a Barcellona e ad Assen). Alle ...

MotoGp Germania - decima pole di fila per Marquez. Seguono le Yamaha di Quartararo e Vinales. Rossi solo 11esimo : Marc Marquez ottiene la pole position al Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto le due Yamaha di Fabio Quartararo e di Maverick Vinales. Valentino Rossi, passato dalla Q1, scatterà dall’undicesima casella. Qualifica da dimenticare per la Ducati: Petrucci è finito per terra nella fase clou della sessione e non è riuscito a migliorarsi, chiudendo in dodicesima posizione. Alle sue spalle ci ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Marc Marquez è un fulmine su Quartararo e Vinales. Rossi e Dovizioso partiranno dalla Q1 : Marc Marquez. Sempre Marc Marquez. Lo spagnolo domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e va a stampare un tempo che ha dell’eccezionale. Il campione del mondo è inseguito da Yamaha e Suzuki che confermano il buon momento, mentre ancora una volta brutte notizie per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che sono fuori dalla top ten e, quindi, saranno costretti a passare dalla Q1 nelle ...

MotoGP - GP Germania 2019 : Marc Marquez vuole la pole - Rins - Quartararo e Vinales lo sfidano da lontano : Il sabato del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP è pronto a mettere in palio la pole position sul circuito del Sachsenring. Il grande favorito non potrà che essere Marc Marquez, che sulla pista della Sassonia è reduce da nove partenze al palo consecutive (con altrettante vittorie) e anche nella giornata di ieri ha ribadito che questa pista è la sua vera e propria seconda casa. Sembra davvero non esserci spazio per nessuno e gli oltre tre ...

MotoGp – Marquez sorride al Sachsenring : “siamo partiti forte - ma le Yamaha di Quartararo e Vinales sono vicine” : Marquez soddisfatto dopo la prima giornata di prove in pista al Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dopo le Fp2 del Gp di Germania E’ Marc Marquez il miglior pilota delle Fp2 al Sachsenring: dopo la prima sessione dominata da Quartararo, lo spagnolo della Honda si è ripreso il suo posto nella pista tedesca dove trionfa da anni. Sensazioni dunque positive per il campione del mondo in carica: “contento perchè siamo ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Germania 2019 : Fabio Quartararo supera un impressionante Marquez - bene Rossi terzo : Prosegue il Magic moment di Fabio Quartararo. Il francese, infatti, centra il miglior tempo anche nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e conferma di attraversare un periodo di grandissima fiducia ma, ancora una volta, è stato Marc Marquez ad impressionare sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo ha ribadito per l’ennesima volta come la pista della Sassonia sia veramente la sua seconda ...

