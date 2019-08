Lite e bottigliate tra albanesi | l' aggressore scappa ubriaco

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli Unatraha seminato il panico, verso le 18.30, in via Martiri, a Sanremo. Per riportare alla calma l'aggredito, che sarebbe stato ferito da una bottigliata alla testa, sono dovute intervenire diverse pattuglie della polizia Unatraha scatenato il panico, in via Martiri, a Sanremo, dove sono dovute intervenire tre pattuglie della polizia per riportare alla calma il ferito, mentre l’, ètoed ora è ricercato dagli agenti. Sono circa le 18.30, quando fuori da un bar situato all’inizio della strada, che porta nel popoloso quartiere alle spalle del centro storico matuziano, i due stranieri si affrontano prima a parole, poi con i fatti. Uno dei due assale il rivale con una bottigliata alla testa e si allontana. Lo straniero ferito, che tra l'altro ha perso molto sangue, dà in escandescenze e, vista la ...