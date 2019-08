Joao Felix Show | Juventus sconfitta 2-1 dall' atletico Madrid

International Champions Cup - Atletico Madrid-Juventus 2-1 : un super Joao Felix trascina i Colchoneros : Sconfitta per la Juventus nell’ultima gara dell’International Champions Cup. L’Atletico Madrid di Simeone si impone sui bianconeri di Sarri per 2-1 grazie alla doppietta di Joao Felix, inutile il gol di Khedira. Parte meglio la Juventus che attacca e costringe l’Atletico nella propria metà campo. Al 12′ Oblak è miracoloso su Chiellini. Alla prima sortita offensiva l’Atletico rischia di passare con il ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-2 in DIRETTA : doppietta di Joao Felix! Tornano in vantaggio i Colchoneros : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Joao Felix!!! CHE GOL SIGNORI! 2-1 ATLETICO! 31′ Forcing Juventus: da corner guadagnato da Costa, Ronaldo tira e reclama un calcio di rigore. 30′ È durato 6 minuti il vantaggio dell’Atletico Madrid: Oblak sbaglia il rinvio, Pjanic recupera, serve Khedira, che con un tiro non irresistibile realizza il pareggio. 29′ KHEDIRA!!!! 1-1 JUVENTUS! PAREGGIO ...

Ibrahimovic non basta - l’Atletico Madrid stende l’All Star della MLS : brilla la stellina di Joao Felix : La squadra guidata da Ibrahimovic ha perso con il risultato di 3-0 contro l’Atletico Madrid, guidato da un super Joao Felix La formazione All Star della MLS non riesce ad arginare l’Atletico Madrid, cedendo con un pesantissimo 3-0 al termine del match disputato all’Orlando City Stadium in Florida, davanti a 25 mila spettatori. AFP/LaPresse Nonostante la presenza di Ibrahimovic, Rooney, Schwensteiger, Vela e Nani tra le ...

Atletico Madrid - Joao Felix si presenta : “sono qui per fare la storia” : L’Atletico Madrid ha piazzato il colpo Joao Felix, si tratta dell’acquisto più oneroso della storia, presentazione in conferenza stampa. “Sono molto felice e desideroso di iniziare. Sono qui per fare la storia – ha detto il talentuoso attaccante arrivato dal Benfica – Il mio costo? Lo stabilisce li mercato, io penso solo a giocare, a fare il mio lavoro e ad aiutare il club. Mi hanno accolto tutti molto bene, ...

Liga - i trasferimenti record nel campionato spagnolo : Joao Felix balza al primo posto : Campagne acquisti fatte di cifre da capogiro. La Liga ha fatto sognare gli appassionati di calcio con trattative di calciomercato al limite del possibile dal punto di vista economico. L’acquisto di Joao Felix da parte dell’Atletico Madrid si inserisce esattamente in questa tendenza: l’arrivo del portoghese ai colchoneros fa dell’ex Benfica il giocatore più pagato nella storia del campionato spagnolo. La società ...

Fenomeno Joao Felix - giocata pazzesca in allenamento e la clausola sale alle stelle [VIDEO] : L’attaccante Joao Felix, si conferma sempre più grande protagonista, il giovane attaccante portoghese incanta con grandi giocate ed è finito nel mirino dei maggiori club in Europa. Nelle ultime ore scatto però dell’Atletico Madrid, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “As”, nel contratto del calciatore, acquistato dal Benfica per 120 milioni di euro, è stata inserita una maxi clausola rescissoria da 350 ...