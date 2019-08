Gazzetta | James Rodriguez al Napoli “non s’ha da fare”

Per la Gazzetta “James preme sul Real con l’aiuto di Mendes” : Oramai il mercato è nelle mani dei procuratori più che dei presidenti e calciatori, così è anche per le sorti di James Rodriguez. Il colombiano fuori dai giochi del Real per scelta del tecnico, è fermo ai box in attesa per volontà di Florentino Perez che non ha voluto venderlo all’Atletico e darlo in prestito al Napoli e adesso attende alla porta eventuali offerte. “James preme sul Real con l’aiuto di Mendes” Questa la strada tracciata ...

Gazzetta : James - Lozano e Icardi per il salto di qualità del Napoli : Essere competitivi non basta se poi a vincere sono sempre gli altri. Questo è il concetto trasmesso da Carlo Ancelotti, per cui il Napoli ha bisogno di un salto di qualità per poter pensare di competere con la Juve . E non saranno di certo Elmas, Manolas o Di Lorenzo a far fare questo salto alla squadra. Ancelotti ha chiesto due innesti in attacco e il Napoli ci sta provando. James Rodriguez, Lozano e Icardi, questi i regali che De Laurentiis ...

Gazzetta : Il Napoli sogna Lozano - James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi : “Napoli ha un sogno”, scrive la Gazzetta dello Sport, “Lozano, James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi. Niente male, no?” Più che un sogno un progetto, perché il club di De Laurentiis lavora intensamente da mesi per realizzarlo. Dopo gli inserimenti in difesa e a centrocampo, Ancelotti aspetta di completare il reparto offensivo per rendere il Napoli il gioiello perfetto che ha in mente. Il presidente continua ...

Gazzetta : Ipotesi Zaha per il Napoli se non arriva James Rodriguez : La Gazzetta dello Sport conferma al voce diffusa ieri dal Daily Mail sull’interessamento del Napoli per Wilfred Zaha, esterno di attacco che milita nel Crystal Palace. Si tratta di un attaccante molto abile nel saltare l’avversario e dotato di buone qualità tecniche. Secondo i sondaggi fatti da Giuntoli il prezzo del calciatore è non meno di 60 milioni, sarebbero stati anche rifiutati 55 milioni dall’Everton L’arrivo di Zaha ...

Gazzetta : Vinicius affare per arrivare a James (grazie a Mendes) : Il Real Madrid Si torna sempre lì, al rapporto con i procuratori. Il Napolista vi ha chiarito la strategia di mercato di Aurelio De Laurentiis, ora però c’è da passare ai fatti. E a parte Pépé, i nomi restano James, Lozano e forse Icardi. I primi due sono legati ai due re della procura: Jorge Mendes e Mino Raiola. La Gazzetta si sofferma sul rapporto col portoghese. E scrive di linea di credito con lui. “Proprio ieri è stata chiusa una ...

Strategia Napoli - Gazzetta : “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” : Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez”. Il presidente del azzurro Aurelio De Laurentiis non accelera per le due trattative con Real Madrid e Inter, ma punta sull’ attesa e fa leva, da una parte sulla volontà del colombiano, dall’ altra, invece, non vuole alimentare l’ asta con la Juve che punta ...

Gazzetta : James-Napoli trattativa più difficile del previsto : Continua il tormentone James Rodriguez. Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, non si intravede la fine di questa trattativa che va avanti da un mese. James-Napoli non si trova un accordo tra le parti Anche Carlo Ancelotti ieri sera ha confermato che la trattativa con il Real è più complessa di quanto ci si aspettava e richiederà tempi lunghi “Vogliamo James, ma non è semplice. È un vero 10, pronto ad inserirlo nella mia tattica. ...

Gazzetta : Il Real non cede - 42 milioni prendere o lasciare per James : 42 milioni, prendere o lasciare. Questo è stato il messaggio del Real su James Rodriguez, come riporta la Gazzetta dello Sport. Ma il Napoli non demorde e attende con pazienza che si arrivi verso la fine della sessione di mercato. Perché, come ha sottolineato anche ieri il presidente De Laurentiis a Sky “serve che il Madrid consideri che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito” Una ...

Gazzetta : Il Real non molla - ma keep calm - tanto James vuole solo il Napoli : James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: ha scelto Napoli e Ancelotti, ma l’Atletico Madrid è pronto ad intervenire in caso di segnali positivi da Mendes calma e pazienza per James, lo ha ricordato Carlo Ancelotti da Dimaro, lo ha ripetuto il presidente De Laurentiis. La trattativa con il Real non si interrompe anche se non si riesce a trovare una quadra sulla questione economica. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta ...

Gazzetta : James telefona ad Ancelotti : La trattativa con il Real procede, Giuntoli continua a marcare stretto Florentino per chiudere in tempi brevi. Intanto l’ottimismo cresce e anche Ancelotti ieri a Dimaro ha parlato di James in maglia azzurra, spiegando però che ci vuole calma e pazienza. L’ottimismo del tecnico, spiega l’edizione odierna della Gazzetta, nasce da una telefonata del colombiano ad Ancelotti, in cui gli avrebbe confermato la volontà di venire a ...

Gazzetta : il Napoli a Madrid fa la sua ultima offerta per James : Giuntoli è ancora a Madrid e tratta ad oltranza con Florentino Perez. Questa la versione della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per James Rodriguez. Il ds del Napoli sarebbe ancora nella capitale spagnola dopo che ieri aveva incontrato il presidente dei blancos e successivamente era volato a Valencia per parlare invece di Rodrigo. Una lunga giornata per Giuntoli che adesso tratta con alcuni emissari di Florentino. Il Real ha rifiutato ...

Gazzetta : Giuntoli incontra Mendes a Madrid. James si potrebbe chiudere in 24-48 ore : James ci siamo. Sembra che si stia avvicinando l’epilogo della trattativa di James Rodriguez al Napoli. Non ci sono indiscrezioni, solo la notizia arrivata ieri in serata che il ds azzurro Cristiano Giuntoli è volato a Madri per incontrare il procuratore del colombiano Mandes. La Gazzetta dello Sport mette la notizia in prima pagina, segno che qualcosa si sta muovendo davvero. Secondo il quotidiano sportivo si potrebbe chiudere in 24-48 ...

Gazzetta : L’Atletico non preoccupa Ancelotti - è sicuro che James arriverà : “ll rischio è forte, c’è la possibilità che la trattativa per James Rodriguez possa essere interrotta nelle prossime ore. Non dal Napoli, ovviamente, che sul talento colombiano vuole costruire il proprio progetto tecnico.” Ma nonostante la discesa in campo dell’Atletico, secondo la Gazzetta dello Sport, Ancelotti è sereno e aspetta che James arrivi da lui “L’entrata delL’Atletico Madrid, in ogni modo, pare che non ...