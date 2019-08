Krysten Ritter mamma | è nato Bruce Julian

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) Kristene Adam Granduciel Kristene Adam Granduciel Kristene Adam Granduciel Kristene Adam Granduciel Kristene Adam Granduciel Kristene Adam Granduciel La gravidanza l’aveva annunciata, a sorpresa, sul red carpet degli ultimi Oscar, long dress rosso e ventre arrotondato, e per la nascita del primogenito, un maschietto,Knight Granofsky, l’attriceha seguito la stessa regola, privacy, innanzitutto. Nessuna foto social, nessun comunicato affidato alla stampa: la notizia è trapelata nelle ultime ore, dopo qualche giorno dal lieto evento, informa TMZ e conferma People. Il piccolo, figlio dell’attrice e del fidanzato Adam Granduciel (Granofsky è il suo vero cognome, ndr), frontman dei The War on Drugs, èlo scorso 29 luglio al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e tutto è andato per il ...

