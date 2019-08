Fraccaro M5S | Resta la regola dei due mandati

Fonte : blogo

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardodel MoVimento 5 Stelle oggi è stato ospite presso gli studi di SkyTg24 per parlare, ovviamente, della crisi di governo, ma gli sono state fatte anche domande sulladei dueche vige all'interno del M5S.ha detto:"Nel M5s c'è ladei due, per me ci sono due. C'è stata una deroga per i consiglieri comunali. Questa è ladel Movimento. Io ho fatto due, io ho fatto la mia esperienza", infatti, è al suo secondo mandato, così come Luigi Di Maio. Sorge dunque spontanea la domanda: il capo politico del M5S potrà ricandidarsi come Premier? E tutti gli altri pentastellati al secondo mandato potranno essere nuovamente eletti? In realtà questo tipo di domande erano state fatte anche l'anno scorso, quando era ancora in dubbio la formazione del governo, ...

ginocalcinotto : RT @AnnaxNar: In tv il ministro #Fraccaro @riccardo_fra ha detto che la regola dei 2 mandati è valida e che lui non si potrà ricandidare.… - finanza24 : Governo: Fraccaro, in M5S c’è regola 2 mandati - Solegiallorosso : RT @AnnaxNar: In tv il ministro #Fraccaro @riccardo_fra ha detto che la regola dei 2 mandati è valida e che lui non si potrà ricandidare.… -