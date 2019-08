Elisabetta II e il rapporto speciale con Meghan per non ripetere gli errori che fece con

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) Kate,e il(diverso) con la reginaKate,e il(diverso) con la reginaKate,e il(diverso) con la reginaKate,e il(diverso) con la reginaKate,e il(diverso) con la reginaKate,e il(diverso) con la reginaKate,e il(diverso) con la reginaKate,e il(diverso) con la reginaKate,e il(diverso) con la reginaKate,e il(diverso) con la reginaMolti pensano cheMarkle, per Sua MaestàII, sia una spina nel fianco: non bastassero i pettegolezzi sulla presunta rivalità con la cognata Kate Middleton e i parenti serpenti che di continuo la mettono in imbarazzo a corte, l’ex attrice s’è ...

VanityFairIt : La regina avrebbe una predilezione per la duchessa di Sussex e starebbe facendo di tutto per farla sentire a suo ag… -