Stragi e morti non bastano | i braccianti restano schiavi come un secolo fa

Usa - due Stragi in 13 ore tra Texas e Ohio : 29 i morti : Per il primo attacco c'è già una pista legata al suprematismo bianco. Ancora buio fitto invece sull'ultima sparatoria, accaduta nella cittadina di Dayton, dove un 24enne ha aperto il fuoco all'impazzata davanti a un bar, prima di essere ucciso dalla polizia. Tra le 9 vittime, anche sua sorella

USA : due Stragi in poche ore - 7 morti a Dayton - 20 a El Paso : Una sparatoria è stata registrata a Dayton in Ohio. La polizia, secondo quanto riferiscono i media locali, è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni spari in un distretto di arti e divertimento della città americana. Il primo bilancio è di sette morti, ma sarebbero di più le persone colpite da uno o più sparatori. Uno dei presunti killer sarebbe rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia.Il Dayton Daily News riferisce di ...