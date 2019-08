As | amichevole Juve in Corea | la polizia coreana indaga per frode

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) Secondo quanto riporta As, lana ha avviato un’indagine percontro la società TheFasta, che ha organizzato l’tra lantus e le stelle della K-League. La partita, dello scorso 26 luglio, era finita nell’occhio del ciclone perché il contratto prevedeva che Cristiano Ronaldo giocasse per almeno 45 minuti. Ma CR7, per un affaticamento muscolare non è nemmeno sceso in campo. Laha voluto accertare proprio l’esistenza del vincolo riguardante il portoghese. A questo scopo ha compiuto una retata, giovedì scorso, nella sede di TheFasta. L’iniziativa parte dalla petizione firmata dai tifosi delusi per non aver visto il fenomeno sul terreno di gioco. Erano stati circa 66.000 gli spettatori che avevano pagato il biglietto, per un prezzo fino a 295 euro. Non vedendo Ronaldo in campo, i tifosi naturalmente si sono arrabbiati.La scorsa settimana la ...

