Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Dopo appena venti minuti dal suo ingresso in campo nell’amichevole della Lazio contro l’Al Shabab,ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Per lui un. Secondo quanto dichiarato da Sky Sport, dovrebbe trattarsi di unal tendine. Nel pomeriggio il centrocampista laziale si sottoporrà ad accertamenti per fare chiarezza. L’amichevole si è conclusa con un punteggio di 5-1 per la Lazio. L'articolo Sky:perilNapolista.

napolista : Sky: problema muscolare per Milinkovic-Savic Il centrocampista della Lazio è stato costretto a lasciare il campo du… - papispagna : RT @AdamSic58: Ieri a Casa Milan ci sono stati almeno 2 incontri documentati con tanto di fotografie (da chi sta lavorando sul serio)...a S… - marcobremb : RT @AdamSic58: Ieri a Casa Milan ci sono stati almeno 2 incontri documentati con tanto di fotografie (da chi sta lavorando sul serio)...a S… -