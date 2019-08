Fincantieri vara a Monfalcone Enchanted Princess

Fincantieri - varata a Monfalcone ‘Enchanted Princess’ : Roma, 6 ago. (AdnKronos) – è stata varata oggi, nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, ‘Enchanted Princess”, la quinta unità della classe Royal, costruita per la società armatrice Princess Cruises, brand del Gruppo Carnival Corporation. Inizierà ora la fase degli allestimenti degli interni che porterà alla consegna della nave nel 2020. Alla cerimonia erano presenti per l’armatore Firouz Mal, director new ...