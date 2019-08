Tenet di Christopher Nolan sarà il sequel di Inception?

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Niccolò Sandroni, prossimo film di, dopo il primo video di alcuni giorni fa ha fatto scatenare i fan e sembra essere ildidiè uno dei film più attesi dei prossimi mesi, come sempre quando si tratta dei lavori del regista inglese. Già dal titolo,, parola palindroma presente nel quadrato di Sator,stuzzica la curiosità dei fan. Con il cast ha confermato la presenza di grandi interpreti per i suoi film, in questo caso parliamo di Robert Pattinson, attore in ascesa in questo periodo dopo il film The Lighthouse e l’investitura a prossimo Batman, e John David Washington, star in BlacKkKlansman di Spike Lee. Come di consueto ciMichael Caine, presente quasi in ogni film di. Assente invece il compositore Hans Zimmer, con il quale il regista ha collaborato per i suoi maggiori ...

franciimarti : RT @movieplayer_it: #Tenet: il film di #ChristopherNolan è il sequel segreto di #Inception - SebastianoCatig : Tenet di Christopher Nolan è il sequel di Inception? - CinemApp_Cinema : #Tenet: il film di #ChristopherNolan è il sequel segreto di #Inception -