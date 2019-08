La Juventus ha perso più ricorsi che finali di Champions Lo scudetto 2006 resta all’Inter

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2019) Io non volevo semplicemente fare. Volevo diventare il re dei, e ci sono riuscito. Io non volevo solo ricorrere in tribunale. Volevo avere il potere di fallire tutti i. Laha battuto un record. È riuscita nell’impresa di perdere piùchedi. A Torino non si rassegnano. Hanno imbrogliato – o meglio, in quell’occasione sono stati condannati per aver imbrogliato – e quindi quel che avevano vinto è stato loro tolto. Come è accaduto ad Armstrong. A Ben Johnson. A tutti coloro hanno vinto non rispettando le regole. Con buona pace di Luciano Moggi e della sua infaticabile attività. Calciopoli è storia, non fantasia. La notizia di oggi è che la Corte d’Appello federale ha respinto l’ennesimo ricorso presentato dalla Juve contro “la reiezione dell’istanza di sospensione e la declaratoria ...

