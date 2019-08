La Chiesa ancora contro Salvini | Pifferaio magico di turno

Non solo la Juventus : anche l'Inter penserebbe ancora a Chiesa : l'Inter sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Ieri in International Champions Cup i nerazzurri hanno dato buone indicazioni nel match contro la Juventus. Questo potrebbe dare ulteriore forza al proprio tecnico, che chiede rinforzi in attacco visto che al momento non ha praticamente nessuno a disposizione in prima squadra, se non l'adattato Ivan Perisic. Per questo motivo l'ex ...

Fiorentina - Commisso ancora su Chiesa : “Abbiamo visto la partita insieme. Ho preso dei rischi…” : “Chiesa? Si è seduto con me, abbiamo visto la partita insieme. E’ un bravissimo ragazzo, ma non abbiamo parlato di futuro. Lui è un giocatore della Fiorentina e vogliamo tenerlo“. Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso intervenuto dagli Stati Uniti dopo la prima partita dei viola nell’International Champions Cup. “Nuovi acquisti? Stiamo lavorando, ma serve tempo. I fiorentini non ...

Quei cinque miliardi di Ici che la Chiesa deve ancora allo Stato : Giuseppe Aloisi La Chiesa cattolica non ha ancora sanato la sua situazione fiscale con lo Stato. L'Unione europea aveva sentenziato nel novembre del 2018, ma poi la questione è passata in secondo piano Cercare di comprendere quanto la Chiesa cattolica debba versare nelle casse dello Stato italiano non è un'operazione ovvia. La questione tiene banco da molti anni, ma qualche novità è emersa da quando l'Unione europea ha iniziato a ...

Chiesa resta - per De Rossi la porta è ancora aperta : "A noi non risulta che Federico Chiesa voglia andare via, ne' da lui, ne' dal suo entourage, compreso Enrico che è mio amico

Calciomercato Fiorentina - Commisso ancora su Chiesa : “Il suo futuro?” - ecco la risposta : Torna a parlare di Federico Chiesa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. ecco le sue parole a Sirius XM, la stazione radio statunitense specializzata nel calcio: “Federico Chiesa resta alla Fiorentina almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di cui io non sono a conoscenza. Ma non credo che ci sia. Aspetto qui in America lui, Milenkovic e Pezzella“.L'articolo Calciomercato Fiorentina, Commisso ancora su ...

Migranti - la Chiesa li ha già integrati. Anche se i fedeli ancora non lo accettano : Da un lato è vero che i cattolici praticanti italiani che sono andati recentemente alle urne hanno votato in maggioranza per la Lega. Dall’altro, però, non si può più negare che le parrocchie della Penisola sono frequentate ormai da molto tempo da numerosi Migranti che ricoprono Anche ruoli importanti nella pastorale, come del resto è giusto che sia. “Tanto al Nord come al Sud, molti fedeli stranieri hanno ruoli attivi nelle comunità dove si ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ L'operazione Chiesa è ancora possibile - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.